Hirscher | via col vento Finalmente un oro Adesso andrei a casa

LIVE Sci alpino - Parallelo Alta Badia 2017 in DIRETTA : Hirscher per rompere il tabù - attenzione a Jansrud. Cinque italiani al via : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE del gigante Parallelo di Alta Badia, valido per la Coppa del Mondo maschile 2017-2018 di sci alpino. Torna l’appuntamento con una gara intrigante e spettacolare. Si tratta della terza edizione del gigante Parallelo. La formula è diversa rispetto alla classica gara singola: ci saranno 32 atleti al via, che si sfideranno in un tabellone tennistico ad eliminazione DIRETTA, dai sedicesimi fino alla ...