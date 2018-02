“Hanno sparato nella scuola” Almeno un morto | la situazione La città è sconvolta

caffeinamagazine

(Di mercoledì 14 febbraio 2018) Choc per l’ennesimaria, avvenuta ancora una volta in una scuola degli Stati Uniti, la Marjory Stoneman Douglas High School di Parkland, in Florida. Un uomo armato ha aperto il fuoco sugli studenti poi è riuscito a fuggire. Ci sarebberoventi feriti, alcuni dei quali verserebbero in gravi condizioni. Il complesso scolastico è frequentato da oltre tremila studenti dai 9 ai 12 anni. La polizia di Coral Springs ha fatti sapere su Twitter che l’edificio scolastico è stato chiuso e che al suo interno sono ora barricati professori, studenti e personale amministrativo, e che dovranno rimanervi fino a quando la polizia non ripristinerà condizioni di sicurezza adeguate. Immagini televisive dall’alto hanno mostrato l’arrivo dei soccorritori:una persona è stata caricata in ambulanza e trasportata in ospedale, mentre molti altri sono stati ...