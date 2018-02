Gruppo Psa - Allo studio la prima elettrica Opel

Gruppo Psa - La Opel Corsa sarà prodotta a Saragozza : A pochi giorni dall'accordo raggiunto con i sindacati spagnoli per l'impianto di Saragozza, il Gruppo PSA annuncia nuove produzioni per lo stabilimento acquisito dalla General Motors nel quadro dell'operazione Opel. L'amministratore delegato della Casa di Russelsheim, Michael Lohscheller, ha confermato non solo la localizzazione in eslusiva delle attività di assemblaggio della prossima generazione della Corsa in Spagna, ma anche l'arrivo della ...

Gruppo Psa - Pronte al debutto le nuove multispazio francotedesche : Da sempre i marchi del Gruppo PSA hanno un occhio di riguardo per i veicoli ricreativi, o Ludospace come li chiamano i francesi sottolineando la vocazione per il tempo libero e labbondante spazio a bordo, e questanno, con laggiunta della Opel, lazienda vuole consolidare la propria leadership, con tre modelli dellultima generazione di Berlingo/Partner, ai quali si aggiunge il Combo. La nuova line-up nasce da un unico programma di sviluppo volto ...

Mercato : Gruppo Psa - un gennaio da record : PSA da record nel Mercato italiano di gennaio. Con i marchi Citroën, DS e Peugeot immatricolati 22.004 tra vetture e veicoli commerciali, con una quota di Mercato dell'11,53%, la miglior ...

Gruppo Psa - Il ritorno in Nordamerica è cosa fatta : la sede sarà ad Atlanta : Aprile 2016: il primo annuncio dell'ad Carlos Tavares sull'intenzione di tornare in Nordamerica. Ottobre 2017: il debutto della piattaforma di mobilità Free2move a Seattle. Oggi, il terzo passo, quello definitivo, per il rientro del Gruppo PSA sul mercato statunitense, da cui era uscito nel 1991: il costruttore francese ha ufficializzato la scelta di Atlanta per la sua sede locale.Atlanta Motor city. Il quartier generale in Georgia, secondo ...

Opel Crossland X svolta Opel grazie alle energie Transalpine del Gruppo PSA : La Opel Crossland X è una piccola crossover dalle dimensioni compatte, ma con un abitacolo spazioso. Pur non essendo una monovolume, è l’erede della Opel Meriva, ed è la prima automobile nata dopo l’acquisto del marchio Opel da parte del Gruppo PSA. Come gli altri modelli del marchio, anche la Opel Crossland X è equipaggiata con il sistema onStar che – tra i vari servizi – chiama in automatico i soccorsi in caso di incidente. Opel ...

Gruppo Psa - Portogallo - 225 nuove assunzioni per Berlingo e Partner : Il Gruppo PSA ha annunciato l'assunzione, per il momento a tempo determinato, di 225 nuovi addetti nella fabbrica di Mangualde, Portogallo, dove vengono prodotti il Citroën Berlingo e il Peugeot Partner. La misura, che sarà operativa da maggio, seguirà l'introduzione del terzo turno nell'impianto, prevista per aprile.Volumi in crescita. Il costruttore francese ha spiegato la decisione con l'incremento della produzione registrato nel 2017, quando ...

Gruppo Psa - Tavares : "Quaranta modelli elettrificati entro il 2025" : Il Gruppo Psa ha in programma di offrire al mercato versioni elettrificate per tutti i modelli in gamma entro il 2025. Lo ha rivelato l'amministratore delegato, Carlos Tavares, in occasione dell'Automotive News World Congress che si è svolto a Detroit.Elettrificazione e guida autonoma. Il dirigente di origini portoghesi ha inoltre ribadito che, sempre entro i prossimi sette anni, saranno 40 i modelli elettrificati offerti in tutto il mondo dai ...

Il Gruppo Psa nel 2017 cresce più di tutti in Italia : vendite in aumento del 16 - 3% : MILANO - Nessuno è riuscito a far meglio del tris d'assi francese nel mercato automobilistico Italiano 2017. Con 214.420 immatricolazioni complessive, tra vetture e veicoli commerciali, i...

Gruppo Psa - Con la Opel - vendite cresciute del 15 - 4% nel 2017 : Quarto anno consecutivo di crescita per le vendite globali della PSA. Il Gruppo francese è stato capace di mettere a segno, con 3.632.300 veicoli commercializzati in tutto il mondo, un miglioramento del 15,4%, in accelerazione rispetto al +5,8% del 2016. La società francese guidata da Carlos Tavares ha beneficiato non solo del consolidamento delle vendite della Opel, ma anche della sua offensiva di prodotto nel segmento delle Suv con il ...

Gruppo Psa - Si prospetta la contrattazione collettiva per tagliare i costi : Secondo il quotidiano Le Parisien, il Gruppo PSA sta considerando la possibilità di iniziare a breve un processo di contrattazione collettiva con i rappresentanti dei lavoratori per i futuri tagli, necessari per aumentare la performance finanziaria complessiva. Franck Don, del CFTC (sindacato dei lavoratori cristiani francesi) ha affermato che l'opzione sarebbe all'ordine del giorno per la prossima riunione del consiglio dei lavoratori ...