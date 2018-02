Google Pay dovrebbe arrivare in Francia in aprile Speranze per l’Italia?

Google Pay inizia un timido rollout negli States : All'inizio della settimana è stata definita la fusione tra Android Pay e Google Wallet, riuniti sotto lo stesso tetto: Google Pay. Il passaggio, si diceva, sarebbe avvenuto "nelle prossime settimane", ma le ultime notizie riferiscono un'accelerata L'articolo Google Pay inizia un timido rollout negli States è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

E' nato Google Pay : E' nato Google Pay, il brand sotto cui Google raccoglierà tutti i sistemi di pagamento realizzati dai team del colosso del web. Ad annunciarlo la stessa Google tramite un annuncio ufficiale. Google Pay non si tratta di un vero e proprio sistema di pagamento ma è soltanto un brand che d'ora in avanti identificherà tutti i vari servizi di Google quali Android Pay, Google Wallet e compagnia bella. Come annunciato dalla stessa Google, ...

