Gli USA consegnano all' esercito ucraino dispositivi di visione notturna

Accelera l'inflazione de Gli Usa. Le Borse sbandano - poi chiudono in netto rialzo : Nel 2017 l'economia tedesca è salita del 2,2% rispetto all'anno precedente. l'inflazione tedesca è invece risultata in calo dello 0,7% mensile a gennaio, mentre la crescita annua è stata dell'1,6%. ...

Shaun White vince la terza medaGlia d'oro in 3 Olimpiadi. Centesima storica medaGlia d'oro nelle Olimpiadi invernali al team Usa : La sentiva la pressione, eccome. Erano quattro anni che aspettava questo momento, dalle Olimpiadi di Sochi, dove si piazzò solo alla quarta posizione. Shaun White non ha mai digerito quella medaglia di legno, ma si è finalmente riscattato, portando a casa un successo strabiliante, non solo per sé, ma per tutto il team americano. La sua medaglia, infatti, non gli ha consentito solo di diventare il primo atleta uomo ...