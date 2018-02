Gli sviluppatori di Hellblade e Devil May Cry aprono le assunzioni per un nuovo titolo

Gli sviluppatori di Star Citizen si incontrano con una delle più importanti associazioni dei consumatori statunitensi : La campagna KickStarter che finanzia lo sviluppo di Star Citizen è quella che ha raccolto di più nella storia della piattaforma, ma è recentemente stata al centro di alcune polemiche riguardanti i rimborsi richiesti da alcuni utenti, che hanno fatto discreta fatica per riavere indietro il proprio denaro.Proprio per non alimentare dubbi di questo tipo gli sviluppatori di Star Citizen, Cloud Imperium Games e Roberts Space Industries si sono ...

Gli sviluppatori di Sea of Thieves sono soddisfatti dei contenuti offerti all'uscita del gioco : Sea of Thieves è una delle esclusive su cui Microsoft punta di più, insieme agli sviluppatori di Rare. Un gioco che, come saprete, offrirà una forte componente multiplayer co-op, ma che avrà anche un'esperienza narrativa e una storia avvincenti, come dimostrato con l'ultimo trailer.Oggi Sea of Thieves torna protagonista grazie alle parole del produttore esecutivo, Joe Nate, che, come segnala Wccftech, ha confermato di essere soddisfatto dei ...

Gli sviluppatori del remake di Shadow of the Colossus dedicano un video ai fan : Il remake di Shadow of the Colossus è finalmente disponibile per tutti i giocatori su Playstation 4: il titolo è una riedizione dell'omonimo capolavoro di Fumito Ueda datato 2005 e rappresenta un'occasione imperdibile, per chi non l'avesse mai giocato, per recuperare una perla assoluta della storia videoludica. In queste ore gli sviluppatori del remake, i ragazzi di Bluepoint Games, hanno pubblicato un video dedicato ai fan. La clip è ...

Gli sviluppatori del remake di Shadow of the Colossus alla ricerca di figure professionali per il prossimo remaster di un titolo classico : Bluepoint Games, il celebre studio famoso per il suo lavoro di rimasterizzazione impeccabile su titoli classici, è lo stesso dietro all'apprezzatissimo remake di Shadow of the Colossus, titolo del quale vi abbiamo proposto la nostra guida. Ebbene, stando alle ultime notizie emerse, sembra che la compagnia sia al lavoro sul remake di un altro classico.Come segnala Gamingbolt, in rete è spuntato un nuovo annuncio di lavoro con il quale Bluepoint ...

Confermata la data d'uscita di Frostpunk - nuovo titolo daGli sviluppatori di This War of Mine : 11 Bit Studios, il piccolo team autore di This War of Mine, ha condiviso un nuovo diario di sviluppo per Frostpunk, titolo strategico con elemeneti survial, confermandone la tanto attesa data d'uscita. Come riporta Eurogamer.net, il gioco sarà disponibile come previsto entro la fine del primo trimestre del 2018, e quindi presumibilmente alla fine di marzo.In Frostpunk dovremo costruire delle città in un'ambientazione glaciale, cercando di farle ...

Onrush : annunciata la data di uscita del nuovo racing deGli sviluppatori di Driveclub e Motorstorm : Evolution Studios rischiava la chiusura ma il salvataggio da parte di Codemasters ha dato nuova linfa vitale a un team che in ambito racing ha sicuramente ancora parecchio da dire.Stiamo parlando dello studio che ha realizzato prodotti forse non perfetti ma pieni zeppi di qualità e pregi che hanno appassionato milioni di giocatori. Gli sviluppatori che hanno realizzato Motorstorm e Driveclub avevano annunciato Onrush nel corso della Paris Games ...

Gli sviluppatori di SteamWorld e quelli di Fe si uniscono per creare Thunderful : Image & Form, i creatori della serie SteamWorld, e Zoink Games di Fe hanno appena annunciato la creazione di un nuovo studio di sviluppo, Thunderful, che sarà controllato in parti uguali dai due team di Göteborg, Svezia.Come riporta Rock Paper Shotgun, la fondazione di Thunderful non implicherà una fusione tra Zoink e Image & Form dato che entrambe le software house continueranno a lavorare in indipendenza alle proprie IP. Piuttosto, è ...

Anche Gli sviluppatori di Wolfenstein : The New Order e Wolfenstein II : The New Colossus cedono al trend dei giochi multiplayer? : "L'unico modo che ci permette di creare queste esperienze narrative estremamente immersive è concentrarci esclusivamente sul single-player. Avere la componente multiplayer in questo processo di sviluppo annacquerebbe semplicemente il tutto. Questo è il rischio se provi a fare entrambe le cose allo stesso tempo". Queste le parole del narrative designer, Tommy Tordsson Bjork, pochi giorni prima dell'uscita sul mercato di Wolfenstein II: The ...

Android - trojan nei software deGli sviluppatori : 4 - 5 milioni di download infetti Video : I pirati informatici, spesso conosciuti con il termine inglese Hacker, sono in continua evoluzione per puntare a colpire quanti più utenti è possibile nel minor tempo. Se una volta si usava infettare la singola applicazione [Video] o il singolo programma, nelle ultime settimane si usa hackerare direttamente i software usati dagli sviluppatori. È il caso di #Android che oggi, si trova ancora nel Play Store delle applicazioni infettate da ...

Iron Harvest : Gli sviluppatori si preparano a lanciare una campagna Kickstarter? : Tundra innevata, soldati armati di moschetto e mech a vapore. Se queste parole vi sembrano familiari vi saranno già capitato di dare uno sguardo ai concept di Iron Harvest, titolo strategico in tempo reale che illustra un 1920 alternativo dove la guerra si combatte non più in fangose trincee, ma con l'utilizzo di enormi macchine.King Art Games, il team che si occupa dello sviluppo del gioco e che per il momento ne sta finanziando in via ...

Two Point Hospital : Gli sviluppatori spiegano la loro visione dietro al progetto nel nuovo trailer : La scorsa settimana, Two Point Studios e SEGA hanno mostrato i frutti della loro collaborazione che è stata stabilita oltre un anno fa: Two Point Hospital. Il titolo è definibile come il successore spirituale di Theme Hospital, dato che risultano attualmente al lavoro sul gioco alcuni degli stessi sviluppatori dell'originale. Ora, come segnala Dualshockers, è stato rilasciato un nuovo trailer per Two Point Hospital in cui gli sviluppatori ...

PlayerUnknown's Battlegrounds : entro quest'anno Gli sviluppatori doneranno 2 milioni di dollari in beneficenza : Dopo le ultime novità relative alla patch anti-cheater disponibile sui test server, PlayerUnknown's Battlegrounds torna protagonista con una notizia che non può che farci piacere.Infatti, come segnala Gamespot, PUBG Corporation ha deciso che donerà ben 2 milioni di dollari in beneficenza entro la fine del 2018. La compagnia non è nuova a iniziative di questo tipo, già furono fatte delle donazioni con parte dei ricavi generati dalle chiavi ...

Vampyr : il nuovo gioco deGli sviluppatori di Life is Strange uscirà ad aprile? : Vampyr è un progetto che per varie ragioni attira l'interesse di non pochi giocatori. Si tratta di un titolo sviluppato da Dontnod Entertainment (Life is Strange, Remember Me) che ci farà vestire i panni di un vampiro proponendo un setting davvero molto ispirato e una storia matura e potenzialmente estremamente modificabile in base alle azioni del giocatore.Il titolo è ambientato in una versione alternativa della Londra del 1918 nel corso di ...

Sky : il titolo deGli sviluppatori di Journey si mostra in 27 minuti di gameplay : Sky è il nuovo progetto di ThatGameCompany, lo studio responsabile di Journey. Il titolo è previsto in esclusiva temporanea per dispositivi iOS per l'inverno e oggi grazie a un filmato possiamo farci un'idea su questo gioco.Infatti, AllGamesDelta, ha condiviso ben 27 minuti di video gameplay, che ci offrono uno sguardo approfondito a Sky, alla direzione artistica e alla fase esplorativa:Il game director e fondatore di ThatGameCompany, Jenova ...