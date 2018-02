Giustizia | giudice di Trento offese legale palermitano e ora chiede scusa 2

meteoweb.eu

(Di mercoledì 14 febbraio 2018) (AdnKronos) – “Le assicuro che considero quella frase – prosegue ilCarlo Ancona nella lettera di scuse- non solo infelice nella sua forma, ma anche ingiustificata nel contenuto che è venuta ad assumere, al di là di qualunque mia intenzione e del mio stesso pensiero, che non è mai stato animato né da pregiudizi, tantomeno da ostilità, nei confronti di Palermo, della Sicilia, e degli avvocati”. E conclude: “Ho ritenuto doveroso dare maggiore consistenza ed insieme testimonianza di serietà e di intento alla mia posizione rendendomi disponibile a un gesto di aiuto in favore di un giovane orfano, con un aiuto economico nella forma di una borsa di studio di un anno”. “Prendo atto delle scuse del dottor Ancona, a me e a tutti i palermitani, e sono soddisfatto di poter aiutare, col suo gesto riparatorio, uno studente...