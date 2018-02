Giulio Regeni | la verità è ancora lontana | Fallimentare il rientro

Caso Regeni - i genitori di Giulio : “Un fallimento il ritorno dell’ambasciatore. Occorre alzare la voce” : A sei mesi dalla decisione del Governo di rinviare l’ambasciatore d’Italia al Cairo dopo l’omicidio di Giulio Regeni, la famiglia del ricercatore italiano parla di «fallimento» della missione a lui affidata che «doveva consentire il raggiungimento della verità processuale su “tutto il male del mondo” inferto su nostro figlio». E aggiunge: «Crediamo...

La lettera aperta della famiglia di Giulio Regeni : Roma, 13 feb. , askanews, 'Sono trascorsi sei mesi dalla decisione del nostro Governo di rinviare l'ambasciatore al Cairo'. Inizia così una nota firmata dalla famiglia di Giulio Regeni, il ricercatore ...

Giulio Regeni - la famiglia : “Ambasciatore inviato sei mesi fa per scoprire la verità. Missione fallita” : Insistono su “un immediato cambio di rotta” nelle indagini, perché “le atrocità commesse dal governo egiziano, a dispetto della volontà di alcuni, non sono state dimenticate, non solo dal ‘popolo giallo’ ogni giorno più numeroso, ma dalle centinaia di altre famiglie che hanno subito e subiscono continuamente le sparizioni forzate dei loro cari”. E la famiglia di Giulio Regeni, a sei mesi dalla decisione del ...

Caso Regeni - i genitori di Giulio 'Abbiamo perso tempo. Occorre alzare la voce' : Se, come ci era stato garantito dal nostro Governo, l'invio dell'ambasciatore, doveva consentire il raggiungimento della verità processuale su 'tutto il male del mondo' inferto su nostro figlio, il ...

La madre di Giulio Regeni : 'Cairo - 3 febbraio 2016 - ore 14...si sperava...' : "Verità per Giulio e Giustizia. Cairo, 3 febbraio 2016, ore 14 ... si sperava ... poi il nulla!". E' il tweet postato oggi dalla madre di Giulio Regeni, Paola Deffendi, in occasione del secondo ...

Ad Ostia lo studentato 'Giulio Regeni' : ospiterà 50 studenti del polo universitario in Ingegneria del mare : ... uno studentato con 50 posti letto per portare qui economia, vita, sapere e scienza. I ragazzi delle scuole hanno scelto di dedicarlo a Regeni: un bellissimo segnale. Il ricordo e la memoria non sono ...

Giulio Regeni : ucciso per danneggiare i rapporti tra Italia ed Egitto Video : "Hanno ucciso Giulio Regeni per rovinare la relazione tra Italia ed Egitto e non farci arrivare qui". Sono queste le parole che il Presidente Al Sisi pronuncia rivolgendosi all'amministratore delegato ...

Giulio Regeni : ucciso per danneggiare i rapporti tra Italia ed Egitto Video : Hanno ucciso Giulio Regeni per rovinare la relazione tra Italia ed Egitto e non farci arrivare qui. Sono queste le parole che il Presidente Al Sisi pronuncia rivolgendosi all'amministratore delegato dell'Eni Descalzi. L'ufficiale apertura di un grande giacimento di gas ha forse portato all'Italia una verita' sulla morte del ricercatore ma sicuramente ancora non la sua giustizia. Al Sisi continuando il discorso durante l'inaugurazione, dichiara: ...

Giulio Regeni : ucciso per danneggiare i rapporti tra Italia ed Egitto : "Hanno ucciso Giulio Regeni per rovinare la relazione tra Italia ed Egitto e non farci arrivare qui". Sono queste le parole che il Presidente Al Sisi pronuncia rivolgendosi all'amministratore delegato dell'Eni Descalzi. L'ufficiale apertura di un grande giacimento di gas ha forse portato all'Italia una "verità" sulla morte del ricercatore ma sicuramente ancora non la sua giustizia. Al Sisi continuando il discorso durante l'inaugurazione, ...

Giulio Regeni/ Al Sisi : "Continueremo a cercare i colpevoli - volevano rovinare i rapporti con l'Italia" : Giulio Regeni, il presidente egiziano Al Sisi torna a parlare della morte del giovane friulano: nuovo messaggio rivolto ai genitori e il desiderio di affidare i responsabili alla giustizia.(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 19:11:00 GMT)

Il presidente egiziano Al Sisi inaugura il maxi-giacimento Eni di Zohr con l'ad Descalzi e promette di trovare i killer di Giulio Regeni : Il presidente egiziano, Abdel Fattah al-Sisi, ha inaugurato il maxi-giacimento di gas Zohr, nel Mar Mediterraneo, insieme all'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi. Un'inaugurazione che ha avuto echi italiani non solo per la collaborazione con il cane a sei zampe, ma anche per il caso Regeni. Al-Sisi, infatti, ha promesso di portare i colpevoli dell'uccisione del giovane ricercatore italiano davanti alla giustizia.Per il presidente ...

Sono alla marcia per Giulio Regeni - i ladri svuotano loro casa : Mentre il paese era in piazza per ricordare Giulio Regeni, i ladri hanno visitato le case dei partecipanti alla fiaccolata e le hanno ripulite da cima a fondo.E' successo giovedì scorso a Fiumicello, in provincia di Udine, paese natale del giovane ricercatore friulano barbaramente torturato e ucciso in Egitto, dopo essere stato rapito, nelle prime settimane del 2016, dalle forze di sicurezza.Un omicidio dai contorni ancora poco chiari: e ...

Regeni - fiaccolata a Fiumicello. L’appello della legale della famiglia : “Candidati mettano verità per Giulio nel loro programma” : Oltre un migliaio le persone hanno partecipato alla fiaccolata silenziosa e alle altre iniziative organizzate a Fiumicello a due anni dalla scomparsa di Giulio Regeni a Il Cairo. Tanti i giovani e gli studenti, i cittadini di Fiumicello, città in provincia di Udine dove è cresciuto il giovane ricercatore, e dei comuni limitrofi, con fiaccole gialle e cartelli in mano a chiedere ‘verità per Giulio’. “Speriamo che chi di dovere ...

'Due anni senza Giulio Regeni' - scomparso al Cairo il 25 gennaio 2016 : Sono passati esattamente due anni dalla morte di Giulio Regeni, il giovane ricercatore italiano che il 25 gennaio 2016 spariva al Cairo e veniva ritrovato senza vita quasi un mese dopo, il 3 febbraio 2016. Centonove le piazze italiane che hanno reso omaggio al ricercatore: da Fiumicello, sua città natale che ha organizzato una grande fiaccolata, a Roma, dove un nutrito gruppo di persone si è riunito nella cornice di Piazza Montecitorio. Candele, ...