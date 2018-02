Giustizia : Giudice di Trento offese legale palermitano e ora chiede scusa (2) : (AdnKronos) - "Le assicuro che considero quella frase - prosegue il giudice Carlo Ancona nella lettera di scuse- non solo infelice nella sua forma, ma anche ingiustificata nel contenuto che è venuta ad assumere, al di là di qualunque mia intenzione e del mio stesso pensiero, che non è mai stato anim

Giudice di Trento aveva offeso legale palermitano e ora chiede scusa e paga borsa studio a studente : Palermo, 14 feb. (AdnKronos) – chiede scusa, con una lettera, il Giudice di Trento Carlo Ancona che, lo scorso 19 settembre, nel corso di un’udienza davanti al Tribunale del Riesame di Trento, aveva tolto la parola all’avvocato palermitano Stefano Giordano che stava facendo il suo intervento, dicendogli: “Avvocato, taccia! Qui non siamo a Palermo, questo è un posto civile”. Non solo chiede scusa, come apprende ...