Germania | contro l' inquinamento si pensa ai mezzi pubblici gratis

L’idea della Germania : mezzi pubblici gratis contro l’inquinamento : L’idea della Germania: mezzi pubblici gratis contro l’inquinamento Il governo tedesco sta valutando l’ipotesi di rendere gratuiti i trasporti pubblici in alcune città per migliorare la qualità dell’aria, una misura per evitare un procedimento europeo. Il provvedimento dovrebbe essere testato in cinque città.Continua a leggere Il governo tedesco sta valutando l’ipotesi di rendere gratuiti i […] L'articolo L’idea della Germania: mezzi ...

Germania : cresce resistenza interna Spd contro guida Nahles : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Germania contro Facebook - sì ai nickname per la privacy : Il Tribunale di Berlino ha dato ragione alla Federazione delle organizzazioni di consumatori tedeschi (Vzbv) contro la decisione di Facebook di vietare agli utenti di utilizzare pseudonimi al posto dei loro veri nomi. Una sentenza emessa a gennaio ma resa nota solo oggi che si rifà alla legge sulla privacy. Facebook ha annunciato ricorso ma anche che terrà conto delle indicazioni relative alla privacy, allineandosi ai dettami imposti dall’Ue che ...

Germania - giovani in rivolta contro il nuovo asse Merkel-Schulz : DALLA NOSTRA CORRISPONDENTEFRANCOFORTE - Si festeggia il Rosenmontag, il Lunedì delle Rose, oggi in Germania: una festa di carnevale molto sentita, corredata di carri, parate e balli in maschera. Ma ...

Germania - si moltiplicano gli attacchi contro i rigugiati cristiani : Una reazione però deve venire anche dalla società civile occidentale e prendere esempio proprio da quei cristiani perseguitati in Medio Oriente e nel mondo, dall'Iraq alla Siria, dall'Egitto alla ...

Giaccherini si sfoga : 'Sarri non sa gestire le riserve. Pellè mi rubò il rigore contro la Germania' : Lo sfogo di Giaccherini sulla Gazzetta dello Sport . Ma non è finita qui. L'ex azzurro parla dell'allenatore più celebrato dell'anno, svelandone un difetto: "In campo è bravissimo, ma ha questo ...

Germania - rinviato incontro Gentiloni-Merkel per governo Berlino : Berlino - Rinvio all'ultimora dell'incontro Gentiloni-Merkel. Il premier Italiano arriva nella capitale tedesca in mattinata per l'atteso faccia a faccia con la Cancelliera ma la full immersion nelle ...

Scontro in Germania su salari e part-time : metalmeccanici in sciopero : I lavoratori metalmeccanici fermeranno le grandi fabbriche tedesche, il motore della prima economia europea. La prossima settimana cominceranno con ogni probabilità gli scioperi dopo che nella notte di venerdì è fallito il quinto round di negoziati tra

Germania : Eberbach - 47 feriti per uno scuolabus contro abitazione : Uno scuolabus è finito contro una abitazione a Eberbach, nelle vicinanze di Stoccarda in Germania. Nell'incidente sono rimasti ferite 47 persone, 21 dei quali bambini. Dieci i feriti gravi. Autista ...

