Gentiloni | mia generazione fortunata a vivere lontano da follie 900

Macerata - Gentiloni : fermiamo subito e insieme spirale violenza : Roma, 3 feb. , askanews, 'Confido nel senso di responsabilità di tutte le forze politiche: comportamenti criminali non possono avere alcuna motivazione ideologica. I delinquenti sono delinquenti'. Lo ...

Macerata - Gentiloni : fermiamo l'odio : 16.32 "Una cosa è certa: delitti efferati e comportamenti criminali saranno perseguiti e puniti. Questa è la legge dello Stato, questo è lo Stato. Confido nel senso di responsabilità di tutte le forze politiche", ha detto il premier Gentiloni parlando dell'accaduto a Macerata. "Odio e violenza non riusciranno a dividerci.Il popolo italiano saprà stringersi intorno alle istituzioni e ai comuni valori della Repubblica","fermiamo questo rischio ...

Economia - Toti : L'Italia cresce non per merito di Gentiloni : (Agenzia Vista) Liguria, 24 gennaio 2018 'L'Italia è un paese in crescita non per i meriti di Gentiloni ma perche è ripartita l'Economia mondiale, inoltre cresciamo come fanalino di coda del continente. La ripresa esterna è molto più di quella interna, all'interno mancano i meccanismi per valorizzare un trend positivo ...

La campagna di Gentiloni sul filo del "fuorigioco". I paletti al Pd sull'economia : Domani si capirà se la sintonia tra Gentiloni e Renzi è solo una rappresentazione mediatica o il caposaldo su cui il leader democrat vorrà imperniare un progetto politico che vada oltre il 4 marzo. ...

Sciolte le Camere - al voto il 4 marzo. Gentiloni rivendica : 'Con noi il paese fuori dalla crisi - economia in ripresa' : Cala il sipario sulla 17° legislatura. Mattarella ha firmato il decreto per le nuove elezioni. Fino a quel giorno il premier resta a Palazzo Chigi: 'L'italia non si mette in pausa, governo non tira i ...

Toti a Gentiloni - autonomia in 12 materie : GENOVA, 28 DIC - Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a fine giunta ha inviato una lettera al presidente del Consiglio Paolo Gentiloni per chiedere che ''la Liguria possa sedersi al ...

Banche - Gentiloni : “Tutelato i risparmiatori non abbiamo dati i soldi ai marjuoli. Lasciate lavorare il sistema” : ”Il sistema italiano ha risolto le proprie crisi rilevanti, sta riducendo i propri crediti deteriorati, passati 86 miliardi a 66 miliardi. Venti miliardi in meno”. Lo afferma il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, nella conferenza stampa di fine anno.”Siamo intervenuti per salvare il risparmio, l’economia di interi territori e per evitare conseguenze di sistema. Altro che regalare soldi ai mariuoli! E lo abbiamo ...

Gentiloni : su economia Italia indietro rispetto a media Eurozona ma non più fanalino di coda : "Sul piano economico abbiamo messo un punto fermo con la manovra economica, ma resta ancora molto da fare. Non era facile accompagnare la crescita rispettando le regole e non aumentando le tasse. E' ...

Boschi : «La mia verità sulle banche. Fu Gentiloni a chiedermi di restare» : Sottosegretaria Boschi, lei ha sempre amato parlar chiaro. Partiamo proprio da qui, allora: lei è diventata il problema del Pd? «Il Pd ha molti problemi, come tutti i partiti...

