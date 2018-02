Gattuso | Ludogorets più esperto di noi

Gattuso : "Ludogorets squadra forte - non possiamo sbagliare" : Il tecnico presenta la sfida di andata dei sedicesimi di Europa League: "Ha attaccanti veloci che possono

Ludogorets-Milan - la conferenza stampa di Gattuso e Calabria LIVE : Milan: è il momento dell'Europa League. Dopo aver recuperato terreno sulle rivali in campionato in questo inizio di 2018, i rossoneri sono chiamati a confermarsi anche in campo internazionale. Giovedì ...

Ludogorets-Milan - altro che turnover : Gattuso sorprende tutti! : Il Milan punta giustamente a vincere l’Europa League. Il trofeo potrebbe essere un viatico per arrivare in Champions League nonostante la situazione non idilliaca in campionato, dunque giusto puntare tutto sulla competizione europea, anche a costo di non risparmiare energie per il campionato. Secondo quanto rivelato da Skysport infatti, Gattuso si appresta a mettere in campo la miglior formazione possibile per il suo Milan, priva di ogni ...

Ludogorets-Milan - i convocati di Gattuso : assenze importanti : Il tecnico del Milan Gennaro Gattuso, ha diramato la lista dei convocati rossoneri in vista dell’Europa League. Mancano all’appello Locatelli, Antonelli e Kalinic, ecco il comunicato del club. “Sono 20 i rossoneri convocati da Mister Gattuso, al termine dell’allenamento di rifinitura a Milanello, per la trasferta bulgara contro il Ludogorets, andata dei Sedicesimi di finale di Europa League in programma giovedì 15 ...

Milan - Gattuso / Il mister rilancia André Silva contro il Ludogorets in Europa League : Milan, Gattuso: Silvio Berlusconi elogia il tecnico rossonero dopo questo ciclo di risultati. L'ex Presidente dei meneghini l'ha definito "persona generosa e professionista competente"(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 20:41:00 GMT)

Ludogorets-Milan - Europa League 2018 : le probabili formazioni. André Silva dal 1' - poco turnover per Gattuso : Dopo la lunga attesa torna in scena l’Europa League 2017-2018 per i sedicesimi di finale. Il Milan di Rino Gattuso sfiderà il Ludogorets, andando in Bulgaria nel match d’andata, previsto all’Arena di Razgrad giovedì 15 febbraio alle ore 19.00. I rossoneri sono reduci dal rotondo successo per 4-0 contro la SPAL in trasferta e si apprestano, dunque, ad affrontare un’altra trasferta contro una compagine insidiosa. Seconda ...