Gabigol flop all’Inter? Il brasiliano spiega perchè attaccando i nerazzurri

(Di mercoledì 14 febbraio 2018)a gennaio, dopo l’esperienza fallimentare con il Benfica, è tornato in Brasile, al Santos, in prestito dall’Inter. L’attaccante in merito all’esperienza in nerazzurro però non ha usato parole tenere: “Nuovo inizio non è il termine giusto, penso si tratti di essere di nuovo felice, di poter giocare. Questa è la cosa importante per ogni giocatore, non avevo tutto questo dove ero prima, ero sempre messo da parte. Quando sono arrivato all’Inter l’allenatore mi ha parlato, ma in poco tempo ci sono stati molti cambi di mister: il club stava attraversando un buon periodo, preferivano giocatori con più esperienza e io lo capivo. Non mi hanno lasciato giocare, non mi hanno dato neanche cinque partite di fila per vedere se ero veramente pronto. Non ho avuto quella continuità e questa cosa mi ha reso molto triste perché non potevo fare ciò che amo ...