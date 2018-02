Frase choc | giudice di Trento ora chiede scusa

Francesca Cipriani in lacrime/ Video : “Io vittima di bullismo”. Frase choc di Filippo Nardi (Isola dei Famosi) : Francesca Cipriani in lacrime, Video: “Io vittima di bullismo”. Frase choc di Filippo Nardi all'Isola dei Famosi contro la naufraga. Rischia l'espulsione dal reality show? Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 18:19:00 GMT)

'Morirai facilmente se hai un infarto al centro storico di Napoli' : Frase choc su Fb del presidente della Seconda Municipalità : 'Morirai facilmente se ti prende un infarto al centro storico'. La frase choc è di Francesco Chirico, presidente della 2a Municipalità, che ha fatto girare sui social la lettera dove denuncia la ...

Delitto Materazzo - quella Frase choc : «Mio fratello Luca vuole uccidermi» : Ha trascorso l'ultimo mese di vita, con una certezza: il fratello Luca voleva ammazzarlo. Prima ancora che la sua esistenza finisse sotto i colpi di quaranta coltellate, Vittorio...

Bufera su Alain Delon e la Frase choc sul cane Loubo : se muoio gli faccio fare l'iniezione : 'Se muoio gli faccio fare l'iniezione'. Bufera su Alain Delon e la frase choc sul cane Loubo . A Roma una pensionata fa testamento al cane lasciandogli un milione e mezzo di euro . Invece l'82enne ...

"La razza bianca rischia di sparire" Fontana sotto accusa per la Frase choc : Non solo dal mondo politico, la presidente della Comunità ebraica romana, Ruth Dureghello, su Twitter è sciabolante: "È concepibile nel 2018 dover ribadire agli ignoranti che non esiste una razza ...

La Frase choc di Fontana : 'Non aprire a tutti gli immigrati o la razza bianca è a rischio' : L'Italia non può 'accettare tutti' gli immigrati. Lo ha detto il candidato presidente della Regione Lombardia per il centrodestra, Attilio Fontana, parlando ieri a Radio Padania.'Qui non è questione ...

“Nessuno ha fatto più di Mussolini in 20 anni” : Frase choc dell’esponente Pd fiorentino : «fatto salvo che Mussolini è la persona più lontano da me e dal mio modo di pensare, nessuno in questo Paese ha fatto, in quattro lustri, quello che ha fatto lui in vent’anni. E purtroppo a dircelo è la storia». Ad esprimere il concetto, su Facebook, è Maurizio Sguanci (Pd), presidente del Quartiere 1 a Firenze ed ex consigliere democratico durante...

Alberico Lemme insulta Laura Boldrini : 'Testa di donna - non si cava un ragno dal buco'. Poi la Frase-choc sulle scimmie : E soprattutto delle donne prestate alla politica (lo si ricorda, per il dietologo le donne sono 'un sesso inferiore'). 'Scusate - premette -, ma tre me e la Boldrini non c'è storia. Lei è una testa ...

Frase choc a otto e mezzo su Barbara D’Urso : Frase shock pronunciata al programma “otto e mezzo” su La7 con Lilli Gruber: “A me Barbara D’Urso fa più paura dell’Isis“. Queste le parole dette da Carmine Castoro, chiamato in trasmissione in veste di filosofo della comunicazione. Parole che hanno subito suscitato scalpore sul web: “A #ottoemezzo su #La7 si parla di Barbara D’Urso e Isis con il filosofo Castoro. Lilli Gruber cerca di metterci una ‘toppa’ facendo i complimenti alla conduttrice ...

