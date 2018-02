Formula 1 - La Haas svela la nuova VF-18

quattroruote

: La Haas gioca d’anticipo, svelata la prima vettura di Formula 1 2018 - motogpnews24 : La Haas gioca d’anticipo, svelata la prima vettura di Formula 1 2018 - JacopoKNatale : @FormulaHumor @SmilexTech La Formula 1 in: Tale e quale show. Presenta Gene Haas ??????? - ofux1 : Un po' di luce sull'halo renderizzato della #Haas #VF18 #F1: -

(Di mercoledì 14 febbraio 2018)è la prima squadra a mostrare le immagini della suamonoposto, la VF18. Il team americano, alla terza stagione in1, ha forti ambizioni e punta a fare il salto di qualità, grazie alla grinta ed esperienza dei suoi due piloti: Romain Grosjean e Kevin Magnussen.La VF-18. Guenther Steiner, team principal della, ha ammesso: "La più grande novità sulla nostra vettura è l'aggiunta dell'Halo. Sono stati condotti diversi studi aerodinamici, ma i progettisti hanno dovuto lavorare sodo per modificare il telaio in modo che l'Halo resistesse ai carichi imposti. Il peso minimo della vettura è aumentato e il baricentro adesso è più alto, proprio per la presenza del nuovo dispositivo di sicurezza, ma da questo punto di vista tutti saranno sulla stessa barca". La VF-18 mantiene uno schema di colori molto vicino a quello visto durante le altre stagioni, facendo fede a ...