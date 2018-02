Fondo Italian Growth acquista 26 | 6% di Industrie Saleri Italia IPO entro due tre anni

Federico Pellegrino/ Sci di Fondo sprint - è argento! Italian Team : immenso Chicco (Olimpiadi invernali 2018) : Federico Pellegrino sci di fondo: è medaglia d'argento per l'azzurro nello sprint! Terzo podio per l'Italia alle olimpiadi invernali 2018 di Pyeongchang.(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 18:01:00 GMT)

Sci di Fondo Olimpiadi Invernali 2018 : calendario - orari italiani - gare : SCI DI Fondo Olimpiadi Invernali 2018. Lo Sci di Fondo è tra le discipline delle Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018. Le competizioni si terranno 10 al 25 febbraio 2018 disputate presso la stazione sciistica di Alpensia. Ecco di seguito il calendario completo delle gare e gli orari italiani delle competizioni di Sci di Fondo ai Giochi sudcoreani. SCOPRI TUTTO SULLE #Olimpiadi Si svolgeranno in totale 6 maschili (15 km, 50 ...

Italo non è più italiana : l’alta velocità agli americani del Fondo Gip per 2 - 5 miliardi : Il consiglio di amministrazione della società ferroviaria ha accettato l’offerta del fondo Usa Global Infrastructure Partners per il 100%

Sci di Fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : quando gareggiano gli italiani? Tutti i giorni e gli appuntamenti con gli azzurri in gara : Saranno 12 i titoli in palio a PyeongChang nello sci di fondo: la nostra punta di diamante sarà Federico Pellegrino,ma gli azzurri convocati sono in tutto 15, 8 uomini e 7 donne. Nell’attesa di conoscere l’elenco completo e definitivo degli italiani impegnati in ciascuna gara, ecco la lista provvisoria. Tra parentesi, con il punto interrogativo, gli atleti non certi della partecipazione alla gara. Di seguito il programma completo ...

Sci di Fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i favoriti e i pretendenti alle medaglie gara per gara. Possibili sorprese e speranze italiane : Due settimane di gare, almeno quattro super campioni (Klaebo, Cologna, Bjoergen e Kalla) destinati a fare incetta di medaglie, qualche bella speranza per l’Italia esclusivamente al maschile: i Giochi Olimpici di PyeongChang per lo sci di fondo sono ormai alle porte ed è arrivato il momento di capire chi, gara per gara, può essere candidato al podio e quali possono essere le prospettive degli azzurri al via. SKIATHLON DONNE. Si apre il programma ...

Sci di Fondo - Mass start Seefeld 2018 : Dario Cologna stacca tutti nel finale e va a vincere su Harvey e Sundby - lontani gli italiani : Lo svizzero Dario Cologna si aggiudica la 15km a tecnica libera (con partenza di Massa) di Seefeld, in Austria. La gara, valevole per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2018, ha vissuto 14 chilometri di lunga attesa, prima dell’attacco decisivo di Cologna che schianta la resistenza dei rivali centrando il venticinquesimo successo in carriera. Alle sue spalle il canadese Alex Harvey a 1.4 secondi, mentre completa il podio giornaliero il ...

Il Fondo monetario ha davvero raddoppiato le stime di crescita del Pil italiano? : L'incertezza politica è poi un altro fattore di rischio per l'implementazione delle riforme o per il ri-orientamento delle agende politiche, alla luce delle imminenti elezioni in diversi Paesi (quali ...

Il Fondo Monetario conferma la ripresa anche italiana. E a Davos arrivano tutti i potenti del mondo : Fmi alza le stime di crescita dell'italia: + 1,4 il Pil del 2018, + 1, 1 nel 2019. Ma si dice anche preoccupato per le prossime elezioni, esortando i futuri vincitori a coninuare sulla strada delle ...

Poste italiane - “vendute a pensionati senza istruzione quote di un Fondo ad alto rischio : restituisca 100mila euro” : I fondi immobiliari chiusi non portano fortuna a Poste italiane. Da un lato il gruppo pubblico guidato da Matteo Del Fante deve fare i conti con la scadenza di Europa Immobiliare 1, dall’altro è costretto a confrontarsi con gli obblighi di informazione ai clienti, che quasi mai sono esperti in materia finanziaria. Quest’ultimo aspetto è emerso in un recente caso relativo a due anziani coniugi di Modica che hanno chiesto e ottenuto ...

Sci di Fondo - Coppa del Mondo 2018 : i convocati italiani per Planica. Ci sono Pellegrino e De Fabiani : Nuovo appuntamento per la Coppa del Mondo di sci di fondo: ci si sposta dalla Germania alla Slovenia, precisamente sulle nevi di Planica. In programma ci sono sabato 20 gennaio le sprint maschili e femminili in tecnica classica (ore 13.00), domenica 21 invece una 10 km femminile (ore 9.30) e una 15 km maschile (ore 12.30) sempre in classico. Andiamo a scoprire i convocati dell’Italia per la trasferta slovena, tante novità in chiave ...

Sci di Fondo - Chicco Pellegrino allunga : italiano più vincente della storia in Coppa del Mondo. Decimo successo a Dresda : Federico Pellegrino ha vinto in maniera autoritaria la sprint di Dresda, prova valevole per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Il Campione del Mondo ha demolito Klaebo nel finale e ha così conquistato il primo successo stagionale, il Decimo in carriera. Il valdostano era già da tempo l’italiano più vincente di tutti i tempi, ora ha 4 trionfi di vantaggio su Pietro Pieller Cottrer. Tra le donne vanno annoverati i 23 successi di Stefania ...

Sci di Fondo - Tour de Ski 2018 – Classifica generale femminile : comanda la norvegese Oestberg - lontane le italiane : Si è conclusa la seconda tappa del Tour de Ski 2018 di sci di fondo. Le donne erano impegnati nella 10km a tecnica classica di Lenzerheide. Questa è la nuova Classifica generale con la norvegese Ingvlid Flustad Oestberg in vetta, grazie al successo odierno. Alle sue spalle un’altra rappresentante del Paese scandinavo ovvero Heidi Weng in ritardo di 32″8 mentre in terza, con un 1’04″9 di ritardo l’americana Jessica ...

Tra cappelletti e prosciutti nel paese del proFondo Cile che parla e cucina italiano : ... forniscono le coordinate storiche e spaziali di questa singolare comunità di immigrati italiani alla fine del mondo: l'Aruacania, regione meridionale del Cile. Case modeste, un'ampia piazza, odore ...

Sci di Fondo - Campionati Italiani sprint – Chicco Pellegrino e Gaia Vuerich vincono a Feltre : A Feltre si sono disputati i Campionati Italiani sprint in tecnica libera per quanto riguarda lo sci di fondo. Pioggia battente a Prà del Moro ma gli organizzatori sono riusciti a garantire il regolare svolgimento delle gare. Come da pronostico sono arrivati i successi di Federico Pellegrino e Gaia Vuerich. Il Campione del Mondo ha sferrato l’attacco decisivo al termine del primo passaggio ed è arrivato in solitaria, alle sue spalle si ...