Florida | spari in una scuola | diversi morti e feriti

Spari in scuola della Florida - 3 morti : 22.03 Ci sarebbero almeno tre morti nella sparatoria in un scuola superiore di Parkland, in Florida, frequentata da 3.208 studenti. Una cinquantina i feriti. Lo riportano i media, secondo cui l'attentatore, ancora in fuga, era armato pesantemente e indossava una maschera antigas.Potrebbe essere un ex studente. La scuola resta in lockdown con professori e studenti barricati nelle aule. In azione le squadre speciali. Il presidente Trump è ...