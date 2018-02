Florida | sparatoria in una scuola | morti e decine di feriti

Usa - sparatoria in una scuola in Florida : almeno 17 morti e decine di feriti : Da inizio anno 19 le scuole Usa in cui si è sparato - Con quella di queste ore in Florida sono almeno 19 le scuole americane in cui dall'inizio dell'anno si è verificata una sparatoria. I dati sono ...

SPARATORIA AL LICEO/ Florida - non ci resta nemmeno più un cuore che sanguina : Nicolas Cruz, 19 anni, ex studente, ha aperto il fuoco nella sua scuola, un LICEO della Florida, la Marjory Stoneman Douglas High School di Parkland. 17 le vittime. RIRO MANISCALCO(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 06:00:00 GMT)San Tommaso a Manhattan, di R. ManiscalcoATTENTATO A LAS VEGAS/ Stephen Paddock, la follia della solitudine è peggiore dell'Isis, di R. Maniscalco

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim’ora : sparatoria in Florida - 16 morti - preso sospetto (14 febbraio) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: abusi sessuali, Medici senza Frontiere come Oxfam. Vasto incendio palazzo a Milano Quarto oggiaro. Pil cresce all'1,4%, top da 7 anni.(14 febbraio 2018).(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 00:14:00 GMT)

Sparatoria liceo Florida - 19/ma del 2018 : ANSA, - NEW YORK, 14 FEB - Con quella di queste ore in Florida sono almeno 19 le scuole americane in cui dall'inizio dell'anno si e' verificata una Sparatoria. I dati sono quelli di Everytown For Gun ...

