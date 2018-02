Florida | sparatoria a scuola | Un morto e più di 20 feriti

Usa - sparatoria in una scuola in Florida : diverse persone coinvolte : Una sparatoria ha avuto luogo in una scuola superiore di Parkland, in Florida. Sul posto sono intervenute in maniera massiccia le forze dell'ordine e i soccorsi. Gli agenti delle forze speciali ...

Florida - sparatoria in una scuola superiore. Almeno 3 morti e 50 feriti. L’autore è un ex studente : Sono Almeno 3 i morti e 50 i feriti nella sparatoria in una scuola superiore di Parkland, in Florida, stando a media locali. Sul posto sono giunti anche agenti dell’Fbi: nel campus della Marjory Stoneman Douglas High School, che si estende per una vasta area, studiano circa 3000 studenti. Stando alle immagini diffuse dalla Cnn, agenti delle forze speciali avrebbero fatto irruzione in un edificio. Le forze dell’ordine sul posto hanno ...

Florida - sparatoria in una scuola superiore. Almeno 3 morti e 50 feriti. L’autore è uno studente : Sono Almeno 3 i morti e 50 i feriti nella sparatoria in una scuola superiore di Parkland, in Florida, stando a media locali. Sul posto sono giunti anche agenti dell’Fbi: nel campus della Marjory Stoneman Douglas High School, che si estende per una vasta area, studiano circa 3000 studenti. Stando alle immagini diffuse dalla Cnn, agenti delle forze speciali avrebbero fatto irruzione in un edificio. Le forze dell’ordine sul posto hanno ...

Sparatoria in una scuola in Florida : Sparatoria in una scuola superiore di Parkland, in Florida. Un uomo ha aperto il fuoco all'interno dell'istituto, ferendo almeno venti persone. Si tratta della Marjory Stoneman Douglas High School. Sul posto sono intervenute le autorità e le squadre di Swat sono entrate nel campus con unità cinofile.L'uomo che ha aperto il fuoco sarebbe ancora in fuga. Secondo le prime indicazioni fornite dagli agenti, si tratterebbe di un uomo o ...

Florida - sparatoria in una scuola superiore. Almeno 20 i feriti. Professori e studenti barricati : Sono Almeno 20 i feriti nella sparatoria in una scuola superiore di Parkland, in Florida, stando a media locali. Sul posto sono giunti anche agenti dell’Fbi: nel campus della Marjory Stoneman Douglas High School, che si estende per una vasta area, studiano circa 3000 studenti. Stando alle immagini diffuse dalla Cnn, agenti delle forze speciali avrebbero fatto irruzione in un edificio. Le forze dell’ordine sul posto hanno inoltre ordinato ...

C’è stata una sparatoria in una scuola superiore di Parkland - in Florida : C’è stata una sparatoria nella scuola superiore Stoneman Douglas a Parkland, in Florida. La polizia è arrivata sul posto ma non si sa esattamente se ci siano morti e feriti. Le notizie sono ancora confuse, CNN riporta le stime dei vigili The post C’è stata una sparatoria in una scuola superiore di Parkland, in Florida appeared first on Il Post.