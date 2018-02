Film in tv | Ex con Claudio Bisio | Fabio De Luigi e Claudia Gerini

MADAME X/ Su Rete 4 il Film con Lana Turner (oggi - 14 febbraio 2018) : MADAME x, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 14 febbraio 2018. Nel cast: Lana Turner, John Forsythe e Ricardo Montalban, alla regia David Lowell Rich. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 04:23:00 GMT)

Un dollaro d'onore/ Su Iris il Film con John Wayne : info streaming e trama (oggi - 13 febbraio 2018) : Un dollaro d'onore, il film in onda su Iris oggi, martedì 13 febbraio 2018. Nel cast: John Wayne, Dean Martin e Angie Dickinson, alla regia Howard Hawks. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 19:34:00 GMT)

U.S. Marshals - Caccia senza tregua/ Su Rete 4 il Film con T.L.Jones : info streaming (oggi - 13 febbraio 2018) : U.S. Marshals - Caccia senza tregua, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 13 febbraio 2018. Nel cast: Tommy Lee Jones e Wesley Snipes, alla regia Stuart Baird. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 19:33:00 GMT)

San Valentino Stories - dal 14 febbraio al cinema il Film sull’amore made in Sud con Gigi e Ross : trama - cast e personaggi : Tre episodi, tre registi, tre storie d'amore: questo è San Valentino Stories, film in uscita proprio il 14 febbraio, una commedia che celebra l'amore. Nato da un'idea di Alessandro Siani, il lungometraggio vede dietro la macchina da presa tre giovani registi napoletani, Antonio Guerriero, Emanuele Palamara e Gennaro Scarpato, e ha come location la città di Napoli e altri splendidi luoghi come Posillipo, Nisida e Pozzuoli. Il primo episodio, ...

Kung Fury diventa un Film prodotto da (e con) Fassbender : Quello dei b-movie anni’80, soprattutto action, è un genere che ha sempre avuto un certo appeal ma nell’ultimo periodo (anche grazie a una vera ondata nostalgica) è diventato un cult. Non c’è quindi da stupirci del successo di progetti come quello di Kung Fury, mediometraggio di David Sandberg del 2015, che ha avuto come traino anche un singolo e un video intitolati True Survivor interpretati da David ...

Il Film consigliato di oggi - martedì 13 febbraio : Fabrizio De André – Principe libero : Dopo l’anteprima di gennaio sul grande schermo, arriva in tv il biopic in due parti Fabrizio De André-Principe libero, film consigliato di oggi. La prima puntata sarà trasmessa stasera, martedì 13 febbraio, su Rai 1. Per i fan di De André, ma anche per gli appassionati di musica e pellicole biografiche in generale, sicuramente questo sarà un appuntamento immancabile. film consigliato: Fabrizio De André-Principe libero La prima parte di ...

Prima o poi mi sposo : trama - cast e curiosità del Film con Jennifer Lopez : Mercoledì 14 febbraio alle 21.20, su Rai2, va in onda Prima o poi mi sposo, commedia romantica con protagonista Jennifer Lopez risalente al 2001 scelta per celebrare sulla seconda rete la ricorrenza di san Valentino. Prima o poi mi sposo: il trailer Prima o poi mi sposo: la trama Mary Fiore è la più formidabile organizzatrice di matrimoni di San Francisco ma non ha tempo per l’amore che pure sogna. Mentre festeggia il suo accordo ...

HANSEL E GRETEL - CACCIATORI DI STREGHE/ Su Rai 4 il Film con Gemma Arterton (oggi - 13 febbraio 2018) : HANSEL e GRETEL - CACCIATORI di STREGHE, il film in onda su Rai 4 oggi, martedì 13 febbraio 2018. Nel cast: Gemma Arterton e Jeremy Renner, alla regia Tommy Wirkola. (Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 09:32:00 GMT)

MASSIMO BOLDI/ Dal Film con Fabio Rovazzi alla reunion con Christian De Sica (Stasera tutto è possibile) : Tanti progetti bollono in pentola per il popolare attore comico MASSIMO BOLDI. Il comico milanese presto con Fabio Rovazzi e soprattutto a Natale con Christian De Sica.(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 08:35:00 GMT)

LA LEGGE DEL CAPESTRO/ Su Rete 4 il Film con James Cagney (oggi - 13 febbraio 2018) : La LEGGE del CAPESTRO, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 13 febbraio 2018. Nel cast: James Cagney e Don Dubbins, alla regia Robert Wise. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 04:58:00 GMT)