Filippo Nardi In nomination | Mara Venier | È un uomo devastato dal dolore

Isola dei famosi : in nomination Filippo Nardi - Amaurys Perez e Franco Terlizzi - ecco i gruppi col “mejor” e “peor” : Isola dei famosi, ecco chi va in nomination dopo la quarta puntata di martedì 13 febbraio e quali sono i due gruppi creati dal “migliore” e dal “peggiore” che vivranno su due isole distinte. Isola dei famosi 2018, i concorrenti Francesca Cipriani, showgirl, Alessia Mancini, ex velina, Jonathan Kashanian, presentatore, Giucas Casella, mentalista, Amaurys Perez, ex giocatore di pallanuoto […] L'articolo Isola dei ...

Cecilia Capriotti eliminata all’Isola dei famosi dopo aver attaccato Filippo Nardi e Marco Ferri : Cecilia Capriotti è la concorrente eliminata all’Isola dei famosi 13 nella puntata di martedì 13 febbraio su Canale 5: al televoto perde contro Alessia Mancini e Simone Barbato. Cecilia Capriotti esce dall’Isola dei famosi 2018, qual è la percentuale del televoto? Cecilia deve lasciare il reality show: al televoto ottiene il 55% delle preferenze contro il 35% di […] L'articolo Cecilia Capriotti eliminata all’Isola dei ...

Benedetta Dolfi - ex compagna di Filippo Nardi/ Incontro in Honduras? (Isola dei Famosi 2018) : Benedetta Dolfi è l'ex compagna di Filippo Nardi. Il naufrago, all'Isola dei Famosi 2018, ha voluto scrivere una lettera di scuse all'ex e a suo figlio Zachary.(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 20:42:00 GMT)

BENEDETTA DOLFI - EX COMPAGNA DI Filippo NARDI/ Video - lettera di scuse fra le lacrime (Isola dei Famosi 2018) : BENEDETTA DOLFI è l'ex COMPAGNA di FILIPPO NARDI. Il naufrago, all'Isola dei Famosi 2018, ha voluto scrivere una lettera di scuse all'ex e a suo figlio Zachary.(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 19:05:00 GMT)

Filippo Nardi / Video - in lacrime per la lettera al padre : "Ti perdono" (Isola dei Famosi 2018) : FILIPPO NARDI, lite con Cecilia Capriott, come si comporterà l'ex gieffino? Parole commuoventi per il figlio Zachary e l'ex moglie Barbara (Isola dei Famosi 2018)(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 18:50:00 GMT)

Chi è Zaccaria Nardi figlio di Filippo Nardi?/ Lo sfogo : "scusa per non esserci stato" (Isola dei famosi 2018) : Zaccaria Nardi, chi è il figlio di Filippo Nardi? Il naufrago dell'Isola dei famosi 2018 chiede scusa al figlio per non essere stato sempre presente nella sua vita.(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 13:31:00 GMT)

L'Isola dei Famosi - Filippo Nardi si commuove parlando del figlio : 'Mi pesa non avergli dato tutto ciò che voleva' : Le prime parole sono per l'ex compagna Benedetta, mamma di suo figlio: ' Sei la donna che rispetto di più al mondo. Mi scuso per non essere stato il compagno che meritavi. Nostro figlio è fortunato ...

JONATHAN KASHANIAN/ Contro Filippo Nardi in difesa Cecilia Capriotti (Isola dei Famosi 2018) : JONATHAN, Isola dei Famosi 2018: Filippo Nardi ha rimproverato Cecilia di aver preso una dose eccessiva di riso, KASHANIAN ha cercato di prendere le difese della sua amica.(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 10:09:00 GMT)

IL PADRE DI Filippo Nardi E IL FANTASMA DEL NONNO/ Le rivelazioni di Craig Warwick (Isola dei Famosi 2018) : FILIPPO NARDI, ha parlato del PADRE e del NONNO materno, dopo una rivelazione di Craig Warwick sull'Isola dei Famosi 2018 che avrebbe visto il suo "angelo".(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 10:00:00 GMT)

Filippo Nardi/ Scuse al figlio Zachary e all'ex Benedetta. Lite con Cecilia Capriotti (Isola dei Famosi 2018) : Filippo Nardi, Lite con Cecilia Capriott, come si comporterà l'ex gieffino? Parole commuoventi per il figlio Zachary e l'ex moglie Barbara (Isola dei Famosi 2018)(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 06:15:00 GMT)

“Mio figlio…”. Isola dei Famosi - Filippo Nardi parla di lui e crolla. Scoppia a piangere durante un momento di confidenze con Rosa Perrotta. E rivela un retroscena che riguarda Zack - 16 anni : Anche Filippo Nardi a poche settimane dall’inizio dell’Isola dei Famosi è diventato malinconico e nostalgico. La lontananza dagli affetti, da casa, fa questo effetto anche sui naufraghi ‘più tosti’ come l’ex gieffino che, forse più degli altri, è sempre agguerrito e in prima linea quando c’è da fare qualcosa. Giò la scorsa settimana, durante la terza diretta del reality, Alessia Marcuzzi ha provato a ...

Filippo Nardi scrive una lettera all’Isola : il pensiero per l’ex : Isola dei Famosi: Filippo Nardi pensa all’ex compagna Tempo di malinconia all’Isola dei Famosi. Mai come quest’anno il reality condotto da Alessia Marcuzzi ha permesso ai suoi protagonisti di scavare nei loro sentimenti. In queste settimane Filippo Nardi, Bianca Atzei e Nadia Rinaldi (uscita la scorsa settimana dal gioco), hanno fatto un bilancio di vita all’Isola 13. Come riportato da sito Isola.mediaset.it, l’ex ...

Isola dei Famosi - Filippo Nardi : "Craig ha visto il mio angelo" : Ancora prima che iniziasse l' Isola dei Famosi , il sensitivo Craig Warwick aveva rivelato alla produzione del programma che vedeva alcuni angeli vicino ai naufraghi. E dopo aver parlato di quello di ...

Isola 2018 - Craig Warwick ha parlato col fantasma del nonno di Filippo Nardi : Craig Warwick vede fantasmi sull'Isola dei famosi 2018, anzi lui li chiama angeli e stavolta avrebbe visto quello del nonno di Filippo Nardi. Nei giorni scorsi abbiamo ascoltato i racconti di altri naufraghi che si sono sentiti raccontare dall'uomo che parla con gli angeli dei dettagli che loro non gli avevano raccontato, mentre stavolta è toccato a Filippo; il naufrago ha poi confessato, davanti alla telecamera del confessionale, di essere ...