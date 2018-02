' Fighting for the peace' | match di boxe per progetto benefico

askanews

: sjdjdjdjssjsjdjsjdjdksjdj RT @Macmalzhizname: Live look at isiah Thomas fighting for a starting job in Los Angeles - LycantheGreat : sjdjdjdjssjsjdjsjdjdksjdj RT @Macmalzhizname: Live look at isiah Thomas fighting for a starting job in Los Angeles - giorgiajrizzi : Fighting for justice Gundam!! ciao Gio, sto riguardando la serie coi miei figli ???????? @Giorgio_Vanni -

(Di mercoledì 14 febbraio 2018) Roma, , askanews, 'for the': un incontro diper diffondere messaggi di pace e solidarietà e per raccogliere fondi. Si terrà venerdì 23 febbraio al Palazzetto dello Sport di Roma il 'Campionato Mondiale per la Pace' del World Boxing Council, per sostenere le popolazioni colpite dal sisma in Italia e in Messico. …