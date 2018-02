Ficarra e Picone : «I David di Donatello così non funzionano». E scatta la polemica : Ficarra e Picone, autori de L’ora legale, maggiore incasso del 2017, non si sono iscritti ai David perché ne contestano il meccanismo di votazione (qualcosa che sta tra il Rosatellum ambientato dentro al Trono di Spade, evidentemente) e, oggi, appena uscite le nomination, hanno scritto un comunicato in cui dicono di augurarsi che il nuovo direttore dell’Accademia, Piera Detassis, riveda il regolamento. Il comunicato si conclude con ...

STRISCIA LA NOTIZIA/ Ficarra e Picone tornano dopo la pausa domenicale : Questa sera, lunedì 12 febbraio 2018, alle 20.40 su Canale 5 torna STRISCIA la NOTIZIA, il tg satirico di Antonio Ricci condotto da Ficarra e Picone.(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 11:34:00 GMT)

Ficarra e Picone tornano a Striscia la notizia - il saluto di Michelle Hunziker e Gerry Scotti : Ficarra e Picone tornano a condurre Striscia la notizia da lunedì 5 febbraio su Canale 5: prendono il posto di Michelle Hunziker e Gerry Scotti. Ficarra e Picone a Striscia la notizia 2018 Per il duo comico siciliano si tratta della quattordicesima stagione consecutiva dietro al bancone del tg satirico di Antonio Ricci, dove resteranno […] L'articolo Ficarra e Picone tornano a Striscia la notizia, il saluto di Michelle Hunziker e Gerry ...

STRISCIA LA NOTIZIA/ Ficarra e Picone tornano in tempo per le elezioni : Questa sera, venerdì 2 febbraio, alle 20.40 su Canale andrà in onda la nuova puntata di STRISCIA la NOTIZIA condotta da Michelle Hunziker e Gerry Scotti. In studio le veline.(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 11:25:00 GMT)

STRISCIA LA NOTIZIA/ Ficarra e Picone pronti a tornare “in famiglia” : STRISCIA la NOTIZIA va in onda questa sera, mercoledì 31 gennaio, alle 20.40 su Canale 5. Ultime puntate per Michelle Hunziker e Gerry Scotti che lasceranno il testmone a Ficarra e Picone.(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 12:33:00 GMT)

"Romanzo Famigliare" - bene la seconda : così i Liegi battono Ficarra e Picone : Dopo la sonora sconfitta all'Auditel contro Checco Zalone, "Romanzo Famigliare" si prende la rivincita. La

Andiamo a quel paese/ Oggi su Canale 5 : nel cast anche Tiziana Lodato vicino Ficarra e Picone (9 gennaio 2018) : Andiamo a quel paese, il film in onda su Canale 5 Oggi, martedì 9 gennaio 2018. Nel cast: Salvatore Ficarra e Valentino Picone che hanno curato anche la regia e Tiziana Lodato. Il dettaglio.(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 20:48:00 GMT)

Andiamo a quel paese in tv : Ficarra e Picone si inventano un ospizio molto particolare : Andiamo a quel paese, streaming e trailer ufficiale In alternativa è possibile seguire il film in diretta streaming sul sito ufficiale di Video Mediaset . Per vedere l'intera programmazione di ...

ANDIAMO A QUEL PAESE/ Su Canale 5 il film con Ficarra e Picone (oggi - 9 gennaio 2018) : ANDIAMO a QUEL PAESE, il film in onda su Canale 5 oggi, martedì 9 gennaio 2018. Nel cast: Salvatore Ficarra e Valentino Picone che hanno curato anche la regia e Tiziana Lodato. Il dettaglio.(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 09:05:00 GMT)

Programmi TV di stasera - martedì 9 gennaio 2018. Su Canale 5 Ficarra e Picone in Andiamo a quel Paese : Ficarra e Picone in Andiamo a quel Paese Rai1, ore 21.20: Romanzo Famigliare – Seconda Puntata Fiction di Francesca Archibugi del 2017, con Vittoria Puccini, Guido Caprino, Fotinì Peluso, Marco Messeri, Anita Kravos, Andrea Bosca. Prodotta in Italia. Trama: Mentre Micol è disperata perché non vuole tenere il bambino, Agostino ed Emma fanno i conti con la gravidanza della figlia e con i loro problemi di coppia. Emma riprende a frequentare ...

Andiamo a quel paese - trama - cast e curiosità del film di Ficarra e Picone : Ficarra e Picone funzionano sempre anche in questa commedia dal titolo Andiamo a quel paese: il film è in onda martedì 9 gennaio alle 21,15 su Canale 5. La pellicola gioca la carta con ironia della denuncia di una situazione tipica in Italia in cui è sempre più difficile trovare lavoro per i giovani. MyMovies assegna al film un punteggio di 2.5 stelle su 5, mentre Imdb gli dà un voto di 5.9 su 10. Per TvZap è un 6. Accompagnano i due cominci in ...

Festa alla Lungaro per i bimbi dei poliziotti con Ficarra - Picone e spettacoli di magia (VIDEO) : Una Festa per i piccoli figli di poliziotti affetti da gravi patologie o per quelli rimasti orfani. E' stata organizzata dalla polizia alla Caserma Lungaro alla quale hanno preso parte i cominci ...