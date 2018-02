Ficarra e Picone | «I David di Donatello così non funzionano» E scatta la polemica

STRISCIA LA NOTIZIA/ Ficarra e Picone tornano dopo la pausa domenicale : Questa sera, lunedì 12 febbraio 2018, alle 20.40 su Canale 5 torna STRISCIA la NOTIZIA, il tg satirico di Antonio Ricci condotto da Ficarra e Picone.(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 11:34:00 GMT)

Ficarra e Picone tornano a Striscia la notizia - il saluto di Michelle Hunziker e Gerry Scotti : Ficarra e Picone tornano a condurre Striscia la notizia da lunedì 5 febbraio su Canale 5: prendono il posto di Michelle Hunziker e Gerry Scotti. Ficarra e Picone a Striscia la notizia 2018 Per il duo comico siciliano si tratta della quattordicesima stagione consecutiva dietro al bancone del tg satirico di Antonio Ricci, dove resteranno […] L'articolo Ficarra e Picone tornano a Striscia la notizia, il saluto di Michelle Hunziker e Gerry ...

STRISCIA LA NOTIZIA/ Ficarra e Picone pronti a tornare “in famiglia” : STRISCIA la NOTIZIA va in onda questa sera, mercoledì 31 gennaio, alle 20.40 su Canale 5. Ultime puntate per Michelle Hunziker e Gerry Scotti che lasceranno il testmone a Ficarra e Picone.(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 12:33:00 GMT)

"Romanzo Famigliare" - bene la seconda : così i Liegi battono Ficarra e Picone : Dopo la sonora sconfitta all'Auditel contro Checco Zalone, "Romanzo Famigliare" si prende la rivincita. La

Andiamo a quel paese in tv : Ficarra e Picone si inventano un ospizio molto particolare : Andiamo a quel paese, streaming e trailer ufficiale In alternativa è possibile seguire il film in diretta streaming sul sito ufficiale di Video Mediaset . Per vedere l'intera programmazione di ...

Programmi TV di stasera - martedì 9 gennaio 2018. Su Canale 5 Ficarra e Picone in Andiamo a quel Paese : Ficarra e Picone in Andiamo a quel Paese Rai1, ore 21.20: Romanzo Famigliare – Seconda Puntata Fiction di Francesca Archibugi del 2017, con Vittoria Puccini, Guido Caprino, Fotinì Peluso, Marco Messeri, Anita Kravos, Andrea Bosca. Prodotta in Italia. Trama: Mentre Micol è disperata perché non vuole tenere il bambino, Agostino ed Emma fanno i conti con la gravidanza della figlia e con i loro problemi di coppia. Emma riprende a frequentare ...

Andiamo a quel paese - trama - cast e curiosità del film di Ficarra e Picone : Ficarra e Picone funzionano sempre anche in questa commedia dal titolo Andiamo a quel paese: il film è in onda martedì 9 gennaio alle 21,15 su Canale 5. La pellicola gioca la carta con ironia della denuncia di una situazione tipica in Italia in cui è sempre più difficile trovare lavoro per i giovani. MyMovies assegna al film un punteggio di 2.5 stelle su 5, mentre Imdb gli dà un voto di 5.9 su 10. Per TvZap è un 6. Accompagnano i due cominci in ...

Festa alla Lungaro per i bimbi dei poliziotti con Ficarra - Picone e spettacoli di magia (VIDEO) : Una Festa per i piccoli figli di poliziotti affetti da gravi patologie o per quelli rimasti orfani. E' stata organizzata dalla polizia alla Caserma Lungaro alla quale hanno preso parte i cominci ...