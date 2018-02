Fausto Brizzi/ Molestie - nuove denunce per fatti recenti : la procura indaga ma il legale smentisce : Fausto Brizzi, nuove accuse per Molestie giunte negli ultimi sei mesi alla procura di Roma che avrebbe aperto un fascicolo. Il legale del regista però smentisce.(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 15:53:00 GMT)

“Fausto Brizzi non è indagato” : Roma, 14 feb. – (AdnKronos) – “Non risultano iscrizioni a suo carico presso la Procura della Repubblica di Roma”. In una nota Antonio Marino, avvocato difensore di Fausto Brizzi, smentisce “anche a seguito di una verifica effettuata nel corso della mattinata odierna” la notizia pubblicata oggi su alcuni quotidiani nazionali secondo cui il regista romano sarebbe indagato dopo le accuse di molestie.“Il mio ...

Fausto Brizzi - nuove accuse per molestie recenti : la procura indaga : Fausto Brizzi, nuove accuse per molestie recenti: la procura indaga La procura di Roma starebbe facendo accertamenti dopo aver ricevuto nuove dichiarazioni, per ora anonime, di ragazze che lo denunciano per fatti recenti Continua a leggere L'articolo Fausto Brizzi, nuove accuse per molestie recenti: la procura indaga sembra essere il primo su NewsGo.

ANTONELLA BORALEVI/ Attaccherà Fausto Brizzi anche con Massimo Bernardini? (TvTalk) : ANTONELLA BORALEVI ospite a TvTalk: la scrittrice si è scagliata contro Fausto Brizzi prendendo di mira anche la moglie Claudia Zanella. Ne parlerà con Massimo Bernardini?(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 14:19:00 GMT)

ASIA ARGENTO CONTRO DISSENSO COMUNE/ “Perché c'è la firma di Cristiana Capotondi? Ha difeso Fausto Brizzi...” : ASIA ARGENTO CONTRO la lettera DISSENSO COMUNE: l'attrice spiega i motivi che l'hanno portata a non firmare il documento condiviso da 124 colleghe dello spettacolo.(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 18:46:00 GMT)

Fausto Brizzi E CRISTIANA CAPOTONDI/ Foto - a pranzo il regista accusato di molestie e l'attrice a Roma : FAUSTO BRIZZI e CRISTIANA CAPOTONDI sono stati Fotografati insieme durante un pranzo che si è tenuto in un ristorante del quartiere Prati di Roma. (Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 07:45:00 GMT)

Fausto Brizzi e Cristiana Capotondi pizzicati insieme a pranzo : Dopo lo scandalo delle molestie sessuali che ha travolto il produttore cinematografico Harvey Weinstein , anche il regista italiano Fausto Brizzi è finito nel tritacarne mediatico per presunte avances.

Fausto Brizzi e Claudia Zanella/ Crisi superata dopo lo scandalo molestie : sono tornati a vivere insieme : Fausto Brizzi e Claudia Zanella, dopo lo scandalo molestie torna il sereno nella coppia: il settimanale Oggi pubblica in esclusiva le foto del riavvicinamento.(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 15:26:00 GMT)

La moglie di Fausto Brizzi cerca di voltare pagina e reagisce così : Alcune settimane fa le dichiarazioni rilasciate al programma "Le Iene" hanno fatto scoppiare uno scandalo che ha travolto Fausto Brizzi e tutta la sua famiglia. Il regista è stato...

Fausto Brizzi - Aurelio De Laurentiis : 'Certo che tornerei a lavorare con lui' : Fausto Brizzi , il Weinstein italiano fatto fuori dall'inchiesta de Le Iene e a cui hanno cancellato il nome dal film di Natale, ora torna di moda. Tutto merito del film di Natale, super-campione di ...