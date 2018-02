Fate Stay Night | Heaven’s Feel | una nuova strada più dark solo per veri appassionati

optimaitalia

(Di mercoledì 14 febbraio 2018) Va fatta una doverosa premessa prima di cominciare a parlare di: Heaven's, e in particolare del suo primo capitolo Presage Flower: è un prodotto che si rivolgea chi già mastica la serie di, nata come visual novel e sviluppata poi in una serie di anime tra il 2006 e il 2016.Il consiglio non è certo per scoraggiare eventuali neofiti della saga che, attratti dal trailer, vogliano passare una serata al cinema per conoscere Saber, Shirou, Rin e gli altri: il problema è che, senza aver bene chiaro cosa succeda negli altri anime — la visione di Unlimited Blade Works sarebbe l'ideale, anche se il tutto è piuttosto comprensibile anchecon la conoscenza didel 2006 —, è molto difficile seguire il film. Molti degli eventi iniziali (e non) vengono infatti dati per scontati, trattandosi delle situazioni già presentate in passato: ...