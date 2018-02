Fabrizio Del Noce contro Massimo Giletti non è un giornalista

people24.myblog

: Ecco il momento della premiazione del PREMIO RTL 102.5 con Fabrizio Moro e Ermal Meta - GUARDA… - rtl1025 : Ecco il momento della premiazione del PREMIO RTL 102.5 con Fabrizio Moro e Ermal Meta - GUARDA… - RaiUno : “Credo che sia nata con la musica nel dna, è come se avesse avuto una memoria prenatale della musica” Fabrizio… - RaiUno : “Io sono un principe libero e ho altrettanta autorità di fare guerra al mondo intero quanto colui che ha cento navi… -

(Di mercoledì 14 febbraio 2018) In un’ intervista rilasciata al “Corriere dell’Umbria”Deldichiara: “Ormainon è più un”. “Io ho un ottimo rapporto conspiega Del, che oggi si gode la pensione in Portogallo -. È una persona a cui voglio bene. Ogni volta che mi vede mi ringrazia sempre per averlo portato a Raiuno. Tuttavia, dispiace dirlo, oramai non fa più ilbensì l’aizzatore”. Secondo l’ex direttore di Raiuno, la Rai ha fatto bene a mandare via: “Ha detto di non accettare le prime serate che gli hanno proposto in sostituzione dell’Arena perché si sente piùche conduttore. Ma undeve informare e non aizzare il pubblico. Unnon può sposare una singola causa in maniera così passionale da influenzare il contraddittorio. Quindi devo dare ragione a ...