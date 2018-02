FABRIZIO DE ANDRÉ Principe libero | la fiction su un Faber immaginario

FABRIZIO DE ANDRÈ - PRINCIPE LIBERO/ L’entusiasmo dei fan di Faber e di Marinelli. Attesa per i dati auditel : Su Rai 1 è andata in onda la prima parte di PRINCIPE LIBERO, il film dedicato a FABRIZIO De ANDRÈ. Forte l'entusiasmo dei fan del cantautore e dell'attore Luca Marinelli(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 05:43:00 GMT)

GIANLUCA GOBBI/ Chi è il Paolo Villaggio in “FABRIZIO De André - Principe Libero” : Chi è GIANLUCA GOBBI l'attore che interpreta Paolo Villaggio in "Fabrizio De André, Principe Libero". Per lui anche una parte in "Habemus Papam" di Nanni Moretti(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 02:10:00 GMT)

FABRIZIO DE ANDRÈ - PRINCIPE LIBERO/ Fiction Rai 1 - non tutti soddisfatti (diretta prima puntata 13 febbraio) : FABRIZIO De ANDRÈ - PRINCIPE LIBERO, anticipazioni del 13 febbraio 2018, in prima Tv su Rai 1. Dal primo incontro con la musica al tremendo rapimento del cantautore(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 01:03:00 GMT)

Dori Ghezzi/ Moglie di FABRIZIO De Andrè : la storia nelle prime foto sui giornali (Principe libero) : Dori Ghezzi, Moglie di Fabrizio De Andrè, parla della sceneggiatura del film sul marito e sulla bontà del lavoro di Luca Marinelli, l’attore che ne ha vestito i panni.(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 23:15:00 GMT)

FABRIZIO De Andrè - Principe libero/ Fiction Rai 1 - diretta prima puntata 13 febbraio : incontro con Dori Ghezzi : Fabrizio De Andrè - Principe libero, anticipazioni del 13 febbraio 2018, in prima Tv su Rai 1. Dal primo incontro con la musica al tremendo rapimento del cantautore(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 23:06:00 GMT)

FABRIZIO De Andrè – Principe Libero : anticipazioni seconda ed ultima puntata di mercoledì 14 febbraio 2018 : Fabrizio De Andrè - Principe Libero Luca Marinelli e Valentina Bellè sono gli interpreti principali di Fabrizio De Andrè – Principe Libero, il film che Rai 1 manda in onda in due puntate oggi e domani. Lui interpreta il cantante, lei Dori Ghezzi, e la storia d’amore tra i due artisti sarà uno dei perni principali della seconda ed ultima puntata. Pur essendo molto giovani, i due attori si stanno facendo conoscere dal grande pubblico, ...

FABRIZIO DE ANDRÈ - PRINCIPE LIBERO/ Fiction Rai 1 - diretta prima puntata 13 febbraio : la nascita di Cristiano : FABRIZIO De ANDRÈ - PRINCIPE LIBERO, anticipazioni del 13 febbraio 2018, in prima Tv su Rai 1. Dal primo incontro con la musica al tremendo rapimento del cantautore. (Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 22:44:00 GMT)

FABRIZIO De Andrè - Principe libero/ Fiction Rai 1 - diretta prima puntata 13 febbraio : l’incontro con Enrica : Fabrizio De Andrè - Principe libero, anticipazioni del 13 febbraio 2018, in prima Tv su Rai 1. Dal primo incontro con la musica al tremendo rapimento del cantautore. (Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 22:06:00 GMT)

FABRIZIO DE ANDRÈ - PRINCIPE LIBERO/ Fiction Rai 1 - diretta prima puntata 13 febbraio : la gioventù di Faber : FABRIZIO De ANDRÈ - PRINCIPE LIBERO, anticipazioni del 13 febbraio 2018, in prima Tv su Rai 1. Dal primo incontro con la musica al tremendo rapimento del cantautore. (Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 21:42:00 GMT)

DORI GHEZZI/ Moglie di FABRIZIO De Andrè : l'abbandono delle scene e il ricordo di Wess (Principe libero) : DORI GHEZZI, Moglie di Fabrizio De Andrè, parla della sceneggiatura del film sul marito e sulla bontà del lavoro di Luca Marinelli, l’attore che ne ha vestito i panni.(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 21:03:00 GMT)

Cristiano De André / Figlio di FABRIZIO : il progetto "Invisibili" (Principe Libero) : Cristiano De André, Figlio del grande cantautore genovese Fabrizio De André protagonista come personaggio nel film Il Principe Libero, fiction in onda su Rai 1 in due puntate.(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 20:51:00 GMT)

FABRIZIO De André - la malattia e il rapimento con Dori Ghezzi/ I dialoghi col mandante - un dirigente PCI : De André, la malattia e il rapimento: le dure esperienze di vita del cantautore genovese, morto per un carcinoma polmonare e rapito negli anni 70 dall'anonima sequestri sarda(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 20:39:00 GMT)

FABRIZIO DE ANDRÈ - PRINCIPE LIBERO/ Prima parte - anticipazioni : Matteo Martari è Luigi Tenco : FABRIZIO De ANDRÈ - PRINCIPE LIBERO, anticipazioni del 13 febbraio 2018, in Prima Tv su Rai 1. Dal primo incontro con la musica al tremendo rapimento del cantautore. (Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 18:58:00 GMT)

Principe Libero - il film su FABRIZIO De Andrè in tv. Ma che era meglio vederlo al cinema : Non sappiamo ancora se e come funzionerà sul piccolo schermo, ma il film/miniserie Principe Libero, biopic su Fabrizio De André, in onda su Rai1 stasera e domani febbraio 2018, su grande schermo è stato un evento speciale degno di nota. La visione obbligata era nella sala cinematografica quindi. In mezzo alla folla, in mezzo al pubblico che attendeva la visione esclusiva. Come ai concerti musicali. Prenotare un biglietto con anticipo. Segnarsi ...