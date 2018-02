FABRIZIO DE ANDRÈ | PRINCIPE LIBERO Fiction Rai 1 | non tutti soddisfatti diretta prima

Cristiano De André / Figlio di FABRIZIO : il progetto "Invisibili" (Principe Libero) : Cristiano De André , Figlio del grande cantautore genovese Fabrizio De André protagonista come personaggio nel film Il Principe Libero, fiction in onda su Rai 1 in due puntate.(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 20:51:00 GMT)

Principe Libero - il film su FABRIZIO De Andrè in tv. Ma che era meglio vederlo al cinema : Non sappiamo ancora se e come funzionerà sul piccolo schermo, ma il film/miniserie Principe Libero, biopic su Fabrizio De André, in onda su Rai1 stasera e domani febbraio 2018, su grande schermo è stato un evento speciale degno di nota. La visione obbligata era nella sala cinematografica quindi. In mezzo alla folla, in mezzo al pubblico che attendeva la visione esclusiva. Come ai concerti musicali. Prenotare un biglietto con anticipo. Segnarsi ...