F1 | Mondiale 2018 | presentata la nuova Haas La monoposto motorizzata Ferrari anticipa

Volley Mondiale Maschile 2018 : da domani scatta la caccia al biglietto : Dal 9 al 30 settembre tutti gli occhi del Mondo saranno puntati sull'Italia, per la terza volta nella storia paese organizzatore, insieme alla Bulgaria, del Campionato Mondiale di Pallavolo Maschile. ...

MotoMondiale : nel 2018 cambia durata gare : ROMA, 14 FEB - La stagione 2018 del Motomondiale si apre con una modifica al numero dei giri di alcuni appuntamento in calendario. Dopo una transizione di due anni, che avrà forma definitiva nel 2019, ...

Rally Svezia - Mondiale 2018 : tutti a caccia di Sebastien Ogier tra i ghiacci scandinavi : Dopo il primo appuntamento di questo Mondiale Rally 2018 nel Principato di Monaco, si torna a gareggiare puntando decisamente più a nord, verso la Svezia. I piloti, infatti, dovranno cimentarsi tra temperature rigide, ghiaccio e neve nel cuore della scandinavia, dato che sono previste anche escursioni in territorio norvegese con sette tappe. Il grande favorito è, ovviamente, il francese Sebastien Ogier (Ford Fiesta) che questa gara se l’è ...

F1 - Mondiale 2018 : la Red Bull verrà presentata il 19 febbraio. La RB14 si svela prima della Ferrari e della Mercedes : Vi era una coltre di mistero sulla data esatta di presentazione della nuova Red Bull per il Mondiale di F1 2018. Se la Ferrari e poi la Mercedes avevano già fatto il loro annuncio (22 febbraio), la scuderia di Milton Keynes ha provveduto a farlo, via social, solo oggi attraverso un video. pic.twitter.com/cvNc8Tvt3P — Red Bull Racing (@redBullracing) February 12, 2018 Nel breve filmato è stata svelata la data del 19 febbraio, per cui 3 ...

Rally Svezia - Mondiale 2018 : programma - orari e tv. Il calendario della settimana : Dopo l’antipasto rappresentato dal Rally di Montecarlo vinto, per la quinta volta consecutiva, dal francese Sebastien Ogier, torna il Mondiale Rally 2018 e lo fa puntando decisamente a nord, ovvero con lo spettacolare Rally di Svezia, giunto alla edizione numero 65. Nella terra del ghiaccio e della neve i piloti si metteranno immediatamente alla caccia del cinque volte campione del mondo che, come dimostrato a Montecarlo, non ha la minima ...

XXVI GIORNATA Mondiale DEL MALATO 2018 SANITA' E SANTITA' ENNESE Dottor Pietro Antonio Farinato : ... Quando il Municipio cedette i fabbricati dei Conventi e dei Monasteri al Governo, di alcuni si riservò le Chiese annesse e ciò non per rispetto alla casa di Dio, ma per falsa politica e gettare un ...

MotoMondiale 2018 : presentato lo Sky Racing Team VR46. Osservato speciale Dennis Foggia e Valentino Rossi dà la carica : “E’ l’ora del talento”. Questo lo slogan usato dallo Sky Racing Team VR46 per svelarsi nella sede della tv satellitare, a Rogoredo-Milano, dando il via al quinto anno di attività. Due le categorie in cui la squadra sarà impegnata nel Motomondiale, ovvero Moto2 e Moto3, e quattro i piloti italiani: Francesco Bagnaia, Luca Marini, Nicolò Bulega e Dennis Foggia. Un’annata che avrà ufficialmente inizio a Losail (Qatar) ...

Var al Mondiale di Russia 2018? Il presidente FIFA Infantino : "fiducioso e ottimista" : ... penso che il mondo scoprirà quest'estate un Paese accogliente e che vuole celebrare il più grande evento, non solo sportivo, ma sociale in assoluto come la Coppa del mondo'.

16 marzo 2018 : per la giornata Mondiale del sonno eve Sleep - il materasso che insegna a dormire bene : “Una giornata fantastica comincia dalla notte prima”. E’ questo il principio che ha dato il via al progetto di e-commerce della londinese eve Sleep (www.sleeepeve.it), che nel 2015 ha rivoluzionato l’industria dei materassi con prodotti innovativi, di qualità, venduti online a prezzi contenuti e consegnati a domicilio, compressi e arrotolati in una scatola, nel giro di 3-5 giorni. Una ricetta semplice che in breve tempo ha ...

Nell'ambito delle iniziative promosse per celebrare la giornata Mondiale per la sicurezza informatica ' Safer Internet Day 2018' - la Polizia ... : ... anche attraverso l'App scaricabile gratuitamente sul proprio smartphone o su tablet, sia per il mondo Apple che Android'.

F1 - Mondiale 2018 – Fernando Alonso predica calma : “Aspetto i test in Spagna per valutare il motore Renault” : In casa McLaren è la vigilia del nuovo corso. Dopo la fallimentare esperienza con la Honda, la scuderia britannica è passata al motore Renault, ma mentre Zak Brown è ottimista, Fernando Alonso preferisce essere più cauto circa il Mondiale 2018. Il motore della casa francese ha dimostrato di poter competere con quelli di Ferrari e Mercedes nella seconda parte della scorsa stagione, ma lo spagnolo preferisce comunque attendere i primi test, il 26 ...

MotoMondiale - Test Valencia 2018 : domina la pioggia ed i piloti girano poco. Migliori tempi per Dominique Aegerter in Moto2 e Fabio Di Giannantonio in Moto3 : Ha ufficialmente preso il via la stagione 2018 di Moto2 e Moto3 con i Test pre-stagionali presso il circuito di Valencia. O, per meglio dire, non ha preso il via. La giornata di oggi, infatti, è stata decisamente dominata dalla pioggia che ha impedito alla maggior parte dei piloti delle due classi di scendere in pista. Gli ombrelli si sono aperti sin dalle prime luci dell’alba e non si sono richiusi fino all’imbrunire. Le sei ...

F1 - Mondiale 2018 : rientrano Alfa Romeo e Robert Kubica - in pista l'Aston Martin Video : Il Campionato Mondiale di #Formula Uno 1 edizione 2018 è alle porte. Iniziera' con il GP d'Australia, all'Albert Park di Melbourne, il 25 marzo e si concludera' il 25 novembre dopo 21 gare una in più del 2017, ad Abu Dhabi. La prima bozza del campionato, confermata a dicembre, prevede diversi cambiamenti e novita', a partire dal re-inserimento in calendario dei Gran Premi di Germania e Francia. La gara in Russia è stata riportata in autunno per ...