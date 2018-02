Ex studente fa strage in una scuola in Florida | almeno diciassette morti | arrestato il

Ex studente fa strage in una scuola in Florida : sette morti - decine di feriti : Torna nel giorno di San Valentino la paura e il terrore in una scuola superiore della Florida. E si consuma ancora una volta un dramma già vissuto, con una sparatoria che fa diversi morti - almeno sette secondo quanto riporta la Cbs citando fonti vicine alle indagini- e decine di feriti, per mano di un ex studente di 19 anni. Le vittime sono altri ...