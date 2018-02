Eva Henger | caso droga all' Isola dei Famosi 2018 Massimiliano Caroletti

ALESSIA MARCUZZI/ Tapiro di Striscia : "Eva Henger doveva parlare prima del caso-Monte" (Isola dei Famosi 2018) : ALESSIA MARCUZZI torna a condurre l'Isola dei Famosi 2018, ma il martedì sera per evitare lo scontro con il Commissario Montalbano. La conduttrice riconquisterà il pubblico di Canale 5?(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 21:09:00 GMT)

Eva Henger chiede scusa a Francesco Monte! : Eva Henger pentita di aver accusato Francesco Monte a L’Isola Dei Famosi, fa un mea culpa e vuole chiedere scusa al ragazzo. Sentite le parole della donna! Eva Henger dopo essere stata eliminata a L’isola Dei Famosi e dopo aver accusato Francesco Monte di aver usato sostanze stupefacenti, è stata ospite in varie trasmissioni per raccontare ciò che hanno visto i suoi occhi. Una testimonianza per molti considerata scomoda. Ora però ...

Isola dei famosi - Tapiro d'oro alla Marcuzzi per la lite con Eva Henger : A Striscia la notizia , Canale 5, ore 20.35, continua a tenere banco il caso cannabis all' Isola dei famosi . Alessia Marcuzzi riceve il Tapiro d'oro per la discussione avuta con Eva Henger dopo che l'...

Isola dei Famosi - tapiro anche ad Alessia Marcuzzi per la lite con Eva Henger. La conduttrice : “Io sono una persona vera” : Più che l‘Isola dei Famosi, sembra l’Isola dei Tapiri. Dopo Francesco Monte, Striscia la Notizia ha attapirato anche Alessia Marcuzzi, conduttrice del reality show. Alessia si è conquistata il tapiro d’oro per la discussione avuta con Eva Henger, dopo che l’ormai ex concorrente dell’Isola aveva denunciato l’uso di sostanze stupefacenti da parte proprio di Francesco Monte. La conduttrice ha spiegato così a ...

Francesco Monte/ Alessandro Basile lo difende dalle accuse di Eva Henger a Pomeriggio 5(Isola dei Famosi 2018) : Dopo le accuse di Eva Henger e l'abbandono dell'Isola dei Famosi 2018 per Francesco Monte è arrivato il tapiro d'oro di Striscia. Riavvicinamento sospetto con Cecilia Rodriguez?(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 18:20:00 GMT)

Eva Henger - "CASO DROGA" ALL'ISOLA DEI FAMOSI 2018/ Pronta a perdonare Francesco Monte? : Eva HENGER, assente nello studio dell'isola dei FAMOSI 2018? Continua lo scontro a distanza tra il marito Massimiliano Caroletti e la conduttrice Alessia Marcuzzi.(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 16:41:00 GMT)

Il marito di Eva Henger duro contro Alessia Marcuzzi. Il post su Instagram : 'Non so chi sia' : Il marito di Eva Henger all'attacco di Alessia Marcuzzi dopo il caso droga a L'Isola dei Famosi. La conduttrice, evidentemente esasperata dai continui affronti ricevuti sui social per essere stata a ...

Eva Henger e il canna-gate : 'Sono Pentita - dovevo agire diversamente. Ecco perché non ho parlato la prima puntata' : MILANO - 'Sono Pentita. Non di aver detto la verità, ovviamente. Anzi, rivendico questa mia scelta. A posteriori, però, dando ragione ad Alessia , Marcuzzi, , avrei agito in un altro modo….'. ...

Eva Henger dà ragione ad Alessia Marcuzzi : “Sono pentita” : Isola dei Famosi: le ultime dichiarazioni di Eva Henger su Alessia Marcuzzi Come molti sapranno bene Eva Henger, giusto due settimane fa, ha accusato Francesco Monte di essersi fumato della marijuana, chiedendo alla produzione della tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi di squalificarlo perchè avrebbe infranto il regolamento. Da quel momento si è scatenato un incredibile polverone, che a distanza di settimane non si è ancora placato. ...

Isola dei Famosi - Eva Henger : "Se Francesco ammettesse di aver sbagliato - sarei felice di far pace con lui" : Le rivelazioni di Eva Henger su Francesco Monte in diretta all' Isola dei Famosi continuano a far discutere. E se da una parte l'ex tronista di Uomini e Donne smentisce ogni tipo di accusa , dall'...

‘’Sono pentita…’’. Canna gate all’Isola dei famosi - Eva Henger lancia l’appello a Francesco Monte : accuse - difese e colpi bassissimi : ”Sono pentita. Non di aver detto la verità, ovviamente. Anzi, rivendico questa mia scelta. A posteriori, però, dando ragione ad Alessia (Marcuzzi, ndr), avrei agito in un altro modo”. Così Eva Henger torna a parlare dello scandalo che ha scatenato all’Isola dei famosi dove ha denunciato l’uso di marijuana da parte di Francesco Monte, che si è poi ritirato dal gioco ed è tornato in Italia per respingere le accuse. ...

Isola dei Famosi - Eva Henger : Se Francesco ammettesse di aver sbagliato - sarei felice di far pace con lui : Le rivelazioni di Eva Henger su Francesco Monte in diretta all'Isola dei Famosi continuano a far discutere.E se da una parte l'ex tronista di Uomini e Donne smentisce ogni tipo di accusa, dall'altra la ex pornostar rincara la dose. Non solo con Striscia la Notizia, ora anche con il settimanale Chi. "Sono pentita - dice Eva Henger -. Non di aver detto la verità, ovviamente. Anzi, rivendico questa mia scelta. A posteriori, ...

Eva Henger : “Francesco Monte? Se ammette di aver sbagliato sono felice di far pace con lui. Giusto dire la verità” : Eva Henger torna a parlare (anche) di Francesco Monte in un’intervista a Chi, in edicola da mercoledì 14 febbraio. Ecco le nuove dichiarazioni sul “canna-gate” all’Isola dei famosi. Eva Henger: “sono pentita… di non aver parlato subito” “sono pentita. Non di aver detto la verità, ovviamente. Anzi, rivendico questa mia scelta. A posteriori, però, dando […] L'articolo Eva Henger: ...

Alessia Marcuzzi ignorata dal marito di Eva Henger : Eva Henger: il marito non sa chi è Alessia Marcuzzi Massimiliano Caroletti, marito di Eva Henger, forse è l’unico in Italia a non sapere chi è Alessia Marcuzzi. Sui social l’uomo ha pubblicato la stessa foto che aveva postato precedentemente la conduttrice dell’Isola dei famosi per rispondere agli haters che l’avevano accusata di aver gestito malissimo l’intervista alla Henger nella puntata di lunedì scorso: “In certi casi e con certe ...