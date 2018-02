Europa e lavoro | il piano Pd costa solo 35 miliardi

Il numero di disoccupati che non cercano lavoro è ancora tra i più alti d'Europa : La disoccupazione in Italia è passata dal 44% del 2014 al 32% registrata nel 2017. Lo confermano i dati Istat che stimano inoltre che il tasso di disoccupazione giovanile (tra 15-24 anni) sia sceso in...

Lavoro - le 28 ore in Germania? Nel resto d’Europa se ne fanno meno che in Italia. Olanda - settimana lavorativa da 4 giorni : Se in Germania i metalmeccanici ottengono la settimana di 28 ore su base volontaria e in diversi Paesi europei sono in corso delle sperimentazioni per ridurre l’orario di Lavoro, in Italia il dibattito è fermo. Nonostante si tratti di un argomento destinato a diventare cruciale nei prossimi anni, dato che anche nel nostro Paese lo smart-working è ormai una realtà e le nuove generazioni sono poco disposte a rinunciare al work-life balance, ...

Il piano "Abbracciamo un jihadista". Così l'Europa dà casa e lavoro ai killer : Un tempo temevamo i terroristi in arrivo con i barconi. Acqua passata. Ora anche quella paura è superata. Anche perché loro sono già arrivati. Anzi stanno semplicemente tornando. E lo fanno sotto i ...

Il piano Abbracciamo un jihadista. Così l'Europa dà casa e lavoro ai killer : Un tempo temevamo i terroristi in arrivo con i barconi. Acqua passata. Ora anche quella paura è superata. Anche perché loro sono già arrivati. Anzi stanno semplicemente tornando. E lo fanno sotto i nostri occhi, sfruttando la stessa indifferenza e compiacenza che dal 2012 in poi permise a cinquemila di loro di raggiungere Siria ed Iraq. Per capire la facilità con cui i jihadisti europei stanno rientrando nei loro Paesi - e la superficialità con ...

Più Europa - lavoro e welfare : le proposte della Cisl per le elezioni : ... la trasformazione del Fondo salva Stati in Fondo Monetario Europeo, sotto la responsabilità gestionale del Ministero dell'Economia, con il compito di intervenire a sostegno dei Paesi in difficoltà ...

Ore di lavoro : i dipendenti pubblici italiani sono gli ultimi in Europa : Nel settore della pubblica amministrazione, in Italia ogni dipendente a tempo pieno lavora in media 37,2 a settimana. Si tratta del monte ore più basso tra tutti i 28 paesi membri dell’Unione europea. Un...

Per Farsi un’idea/ Sulle elezioni 2018 : su famiglia - lavoro - Europa e impresa - come scegliere? : “Per Farsi un’idea” è il titolo del convegno organizzato dal Circolo del Sussidiario e dal Comitato Mimpegno venerdì 26 gennaio 2018 alle ore 18,00 presso Sala Falck (Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 08:44:00 GMT)

La Fifa e l’Europa al lavoro : lo scopo è ridurre i prezzi dei calciatori - i dettagli : Ogni anno in sede di calciomercato assistiamo a trasferimenti con cifre milionarie, ma nelle ultime sessioni si è toccato davvero cifre ‘montre’, vedi il trasferimento di Neymar dal Barcellona al Psg per 222 milioni di euro. Per questo motivo l‘Europarlamento e la Fifa sono al lavoro su un documento “non normativo” per ridurre i prezzi dei calciatori. Il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani ...

Migranti - Macron : “Rendo omaggio all’ottimo lavoro dell’Italia. Europa balbuziente” : «L’Italia nel 2017 ha fatto un ottimo lavoro, cui rendo omaggio, per ridurre la stabilizzazione causata dal fenomeno migratorio». Il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, in conferenza stampa a palazzo Chigi, al termine dell’incontro bilaterale con il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, plaude all’impegno del Paese: «Esprimo ...

Europa League - Atalanta-Lione 1-0 : Gasperini primo - è un capolavoro : REGGIO EMILIA - La cavalcata trionfale dell'Atalanta ai gironi di Europa League si conclude con un'altra vittoria. Tre punti pesantissimi che condannano il Lione (1-0, gol di Petagna al 10') e ...