Enna | omicidio a Barrafranca | ex dipendente Comune trovato ucciso in un casolare

IL SEGRETO/ Don Eusebio è morto : Cristobal Garrigues viene accusato di omicidio? (Anticipazioni 25 g Enna io) : Anticipazioni Il SEGRETO , puntata 25 gennaio: Don Eusebio muore e Cristobal non fa nulla per evitare il peggio. Il dottor Zabaleta conferma il decesso ma prende una decisione...(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 09:41:00 GMT)

Elizabeth Short : l’omicidio della Dalia Nera il 15 g Enna io 1947 : Era il 15 gennaio 1947 quando fu ritrovato il cadevere di Elizabeth Short , passata alla cronaca come la vittima di un omicidio del quale non si trovò mai il colpevole. Nata a Boston il 29 luglio 1924, quando era ancora piccola si trasferì nel Massachussets con la madre e le sorelle. Trascorse infanzia e adolescenza […] L'articolo Elizabeth Short : l’omicidio della Dalia Nera il 15 gennaio 1947 sembra essere il primo su NewsGo.

Una Vita puntate gEnnaio : Ursula compie un omicidio Video : L'atmosfera ad Acacias 38 si fa sempre più incandescente. Dopo essere scappata dal convento e ferito Suor Ascension, Cayetana perdera' completamente la testa e si convincera' che Carlota, German e Manuela siano vivi. Per salutare la figlioletta, si rechera' sulla sua tomba, come se nulla fosse accaduto. Lo stato mentale della Sotelo fara' sì che le venga concesso l'indulto per infermita'. Dalle anticipazioni di #Una Vita della prossima settimana ...