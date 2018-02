ELEZIONI Sud e M5s | il perché di un voto tra nostalgia e risentimento

ELEZIONI 2018/ Sud e centristi post Dc decidono il nuovo governo : Nel dopo voto conteranno, più che le percentuali, i seggi ottenuti. E quelli dei centristi potrebbero essere decisivi per le larghe intese. Insieme al voto del Sud. ANSELMO DEL DUCA(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 06:00:00 GMT)MACERATA/ Antifascisti e no, tutti in piazza a usare il dolore per dividere, di R. PersicoELEZIONI POLITICHE/ Tutto pronto per il governo Bonino, int. a P. Caldarola

ELEZIONI - così la Lega prova a prendersi il Sud : il mix di riciclati e volti nuovi può valere 25 seggi dall’Umbria alla Sicilia : riciclati, due acquisti dalla destra dura e pura del Movimento per la Sovranità, ultracattolici, facce pulite, una spruzzata di gioventù. Un pot-pourri con una sola linea guida: i marchigiani nelle Marche, i calabresi in Calabria e i sardi in Sardegna. Perché il radicamento nei territori meno agevoli è appena iniziato e bisogna portarlo avanti. Non importa come, conta la sostanza. Matteo Salvini era stato chiaro: “Certamente presenteremo ...

ELEZIONI AL SUD/ Il voto clientelare e il flop dei sondaggisti premiano M5s : Nelle regioni del Sud e in Calabria in particolare il voto, storicamente clientelare, dichiara una cosa ma ne farà un'altra. E andrà oltre ogni previsione a M5s. SABATINO SAVAGLIO(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 06:02:00 GMT)DALLA CINA/ Lao Xi: Londra, New York e Hong Kong scaricano Di Maio e puntano su MinnitiSPILLO/ Fazio, il lodo Casini e la funzionaria candidata: il difficile "new normal" di Bankitalia, di N. Berti

Il peso del Sud/ I 'luoghi che non contano' decideranno le ELEZIONI : Nella generale convinzione che le prossime elezioni non produrranno un risultato netto, si nascondono però ancora profondi interrogativi. Come si orienterà il voto degli incerti? Quanti italiani ...

ELEZIONI : Boccardi (FI) - prossimo governo punti su turismo e Sud - : "Il prossimo governo dovrà mettere al centro del suo programma il Sud e puntare su settori della nostra economia che hanno grandissime potenzialità ancora inespresse come il turismo". Lo afferma il senatore pugliese di Forza Italia Michele Boccardi. "Non c'è più tempo da perdere