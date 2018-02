Elezioni : Lupi - non quarta gamba ma proposta concreta per governabilità : Roma, 14 feb. (AdnKronos) – “‘Noi con l’Italia-Udc’ non è certo la quarta gamba come molti ci definiscono, anche perchè sulla scheda gli elettori non troveranno scritto ‘quarta gamba’. Noi rappresentiamo una proposta politica concreta che ha saputo mettere insieme esperienze diverse a differenza delle tante divisioni di cui la politica è costellata. ‘Nci-Udc’ è la risposta concreta affinché ...

Elezioni - Lupi : “Patto anti inciucio? Non ne abbiamo bisogno - ci stiamo proponendo per governare” : “Noi ci stiamo proponendo agli italiani per governare l’Italia, ma sembra che siamo coscienti della nostra sconfitta. Non abbiamo bisogno del patto anti inciucio. Questa è una politica di palazzo che si basa sui forse”. Così il leader di Noi con l’Italia-Udc, Maurizio Lupi, stamani a Palazzo delle Stelline a Milano per presentare i candidati per le Elezioni L'articolo Elezioni, Lupi: “Patto anti inciucio? Non ne ...

Elezioni - la “resa” di Salvini su Lupi&Co : “Incoerente sui riciclati nel centrodestra di Noi con l’Italia? Noi facciamo le nostre liste…” : Altro che veti ribaditi per mesi. Con l’esigenza di dover raggiungere il 40% per provare a vincere le Elezioni e formare un governo, pure Matteo Salvini sembra ormai essersi ammorbidito su quelli che prima considerava “riciclati” e che ora si ritroverà alleati nella quarta gamba del centrodestra. Ovvero, Maurizio Lupi e gli ex alfaniani, l’ex Scelta civica Zanetti, pure l’ex leghista Flavio Tosi. “Metteremo ...