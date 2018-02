Elezioni | gli italiani all' estero hanno iniziato a votare

Elezioni - gli italiani all'estero hanno cominciato a votare : Dal giorno di San Valentino gli italiani all'estero possono votare per le Elezioni politiche del 4 marzo. Residenti e coloro che ne hanno fatto richiesta entro il mese di gennaio, hanno ricevuto i ...

Elezioni - Salvini vs Boldrini : “Ma parla per cartelli?”. “Certo - con gli hashtag - come fa lei. Così ci capiamo meglio” : “Approfitto del fatto che è il mercoledì delle ceneri. Quindi, mi dolgo e mi pento. Mi cospargo il capo di quelle ceneri che domani saranno usate in tante chiese italiane per avviarsi alla Quaresima”. Così a Otto e Mezzo (La7) il leader della Lega, Matteo Salvini, porge le sue scuse alla presidente della Camera, Laura Boldrini, per averla paragonata a una bambola gonfiabile, durante un suo comizio a Soncino (Cremona). La candidata di Liberi e ...

Berlusconi come Trump 'sbaglia' la data delle Elezioni : 'Si vota il 5 marzo' : "Non mi ricordo più il giorno, mi pare il 5 di marzo, ah no il 4: bisogna recarsi alle urne e votare un partito a caso, Forza Italia". Silvio Berlusconi scherza sulla data delle elezioni, sbagliandola ...

Elezioni - Daul (Ppe) : “La miglior proposta per l’Italia è quella del centrodestra” : Elezioni, Daul (Ppe): “La miglior proposta per l’Italia è quella del centrodestra” Il presidente del Partito Popolare Europeo parla delle voto italiano e dei diversi schieramenti politici: “Sono convinto che gli italiani non sono degli estremisti” Continua a leggere L'articolo Elezioni, Daul (Ppe): “La miglior proposta per l’Italia è quella del centrodestra” sembra essere il primo su NewsGo.

Elezioni : Bersani - Pd ha tagliato ramo su cui era seduto : Roma, 13 feb. (AdnKronos) – “Il Pd ha tagliato il ramo su cui era seduto: il centrosinistra. Sia su temi concreti, come scuola e lavoro, sia sul messaggio: tu parli di cieli azzurri, le cose van bene ma nel disagio che c’è, se non ci va la sinistra ci va la destra”. Lo ha detto Pier Luigi Bersani a Di Martedì su La7. L'articolo Elezioni: Bersani, Pd ha tagliato ramo su cui era seduto sembra essere il primo su Meteo Web.

Elezioni - la candidata di Forza Italia all’estero telefona agli expat in Usa. Polemica sui social : “Ma chi le ha dato il mio numero?” : Stati Uniti, 9 febbraio, squilla il telefono. La chiamata arriva dal numero 1-800-790-4974. Rispondi e parte un messaggio automatico di 48 secondi, lo stesso che ci si ritrova in segreteria nel caso di chiamata persa. “Mi senti? Sono Francesca Alderisi, anche se probabilmente mi conoscerai come Francesca, avendomi vista per tanti anni in televisione in Sportello Italia e Cara Francesca, due programmi che hanno raccontato le vostre ...

Sondaggi Politici Elettorali La7 Elezioni Politiche 2018 : gli ultimi risultati : Le Elezioni Politiche 2018 sono sempre più vicine e i Sondaggi Politici Elettorali risultano essere un argomento sempre più interessante e coerente con quanto potrebbero riservarci gli esiti finali. Di seguito tutte le informazioni aggiornate e gli ultimi risultati basati sulle rilevazioni delle intenzioni di voto del cosiddetto “Sondaggio del lunedì” del TG La7 condotto da Enrico Mentana. Le ultime sui Sondaggi Politici Elettorali di La7 per le ...

Elezioni - Salvini in posa con i vigili urbani di Civitanova. Il Pd presenta un esposto : “Inopportuno - vogliamo vederci chiaro” : Una foto, quattro vigili urbani e alle spalle lui, Matteo Salvini. A incendiare il clima elettorale a Civitanova Marche è uno scatto che immortala il gruppo di agenti in divisa che sorridono abbracciati dal leader della Lega. Si tratta di quattro vigilesse e un collega uomo. La foto fatta durante la tappa in città del candidato premier è stata pubblicata dal giornale locale online Cronache maceratesi e non è passato inosservato al Partito ...

Elezioni - De Luca : “Il Pd cala nei sondaggi? Vi risponde il presidente dell’Anas”. E sul figlio candidato tace : “Il Pd scende nei sondaggi? Vi risponde il presidente dell’Anas”. Così, Vincenzo De Luca rivolgendosi ai giornalisti sui sondaggi che danno il Partito democratico in costante calo a venti giorni dalle Elezioni. L'articolo Elezioni, De Luca: “Il Pd cala nei sondaggi? Vi risponde il presidente dell’Anas”. E sul figlio candidato tace proviene da Il Fatto Quotidiano.

Elezioni 2018 - gli sconti su treni e aerei per il voto del 4 marzo - : Le compagnie di trasporto offrono agevolazioni per chi deve tornare nel proprio Comune di residenza in occasione della prossima tornata elettorale: tutte le tariffe speciali previste , LO SPECIALE ...

Elezioni - Renzi : “Grasso? Su tetto stipendi prende in giro. È del partito di D’Alema - migliore amico di Berlusconi e Salvini” : “Pietro Grasso vuole reintrodurre il tetto di 240mila euro per gli stipendi? Credo che ci stia prendendo in giro, perché quel tetto lo abbiamo messo noi, tanto che si chiama inizialmente ‘tetto Renzi'”. Così a Otto e Mezzo (La7) il segretario del Pd, Matteo Renzi, risponde sulla proposta di Pietro Grasso, leader di Liberi e Uguali, di reintrodurre il tetto degli stipendi per i funzionari e le alte cariche del Senato. ...

Elezioni - gli ultimi sondaggi : M5s primo partito - avanza il centrodestra : Il 4 marzo 2018, giorno in cui si voterà per le Elezioni politiche, si avvicina sempre di più. La...