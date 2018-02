ELEZIONI E PROMESSE I soldi pubblici e la lezione della Thatcher

ELEZIONI - V.Boccia : troppe promesse a vuoto - non smontare riforme : Roma, 11 feb. , askanews, - La campagna elettorale è "tutta giocata su redistribuzione e promesse quando invece il mondo reale è ben più complesso". Lo dice, in un'intervista al Corriere della Sera, il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia. "Non si guarda alla bontà delle misure delle scelte ma a chi le fa. ...

ELEZIONI politiche : le promesse dei partiti per la scuola : La campagna elettorale per le Elezioni politiche 2018 è in pieno svolgimento e tutti i partiti provano a ottenere voto con le promesse più o meno realistiche che riescono a trovare. Che dire della scuola? Per il PD la scuola è stato un banco di prova, che come ben di vede, non è riuscito a […] L'articolo Elezioni politiche: le promesse dei partiti per la scuola proviene da scuolainforma.

ELEZIONI 2018 - ecco le promesse più ridicole dei principali candidati : Il 4 marzo 2018 si sta avvicinando e con esso le Elezioni politiche. La campagna elettorale, ormai permanente, ovviamente sta infervorando in questi giorni in un crescendo che arriverà fino a quella data. Del resto, sebbene il media dominante oggi sia il web, la Tv ha ancora un suo peso, tant’è che secondo qualche indagine politica, nelle due settimane precedenti il giorno delle Elezioni, fa ancora la differenza. I telespettatori danno peso a ...

ELEZIONI : Boeri - molte promesse marinaio : ANSA, - ROMA, 25 GEN - Nel confronto politico sulle pensioni si sentono molte "promesse da marinaio". Lo dice il presidente dell'Inps, Tito Boeri, a proposito del fatto che nel nostro paese c'è una ...

ELEZIONI - tasse e promesse elettorali : cosa propongono i partiti in vista del voto 2018 : "Le tasse sono una cosa bellissima": dieci anni fa l'infelice uscita dell’allora ministro delle finanze Tommaso Padoa Schioppa scatenò un putiferio di violente reazioni...

Sondaggi ELEZIONI 2018/ Campagna Elettorale : riduzione tasse e lavoro nella ‘lista’ di promesse : Sondaggi elettorali politici, intenzioni di voto verso le Elezioni 2018: niente maggioranza il 4 marzo? Gentiloni leader, Regionali Lazio con Zingaretti indietro secondo Sondaggio Piepoli(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 16:45:00 GMT)

I vescovi sulle ELEZIONI : no a finte promesse : Il presidente della Cei Gualtiero Bassetti Chiede di ricucire un paese segnato dal rancore sociale e sui migranti afferma credevamo sepolti i discorsi sulla razza

ELEZIONI/ Juncker & co. temono il "Bomba" e si affidano alle promesse di Berlusconi : Silvio Berlusconi promette di attenersi ai parametri-capestro del 3% e incassa il via libera dei burocrati Ue. Al contrario di Renzi, che fa solo Casini. MARA MALDO(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 06:01:00 GMT)DIETRO LE QUINTE/ I calcoli (e gli amici) di Berlusconi per far fuori Salvini, di A. FannaDALLA CINA/ Di cosa ha davvero bisogno l'Italia nei prossimi mesi?, di L. Xi

ELEZIONI - Cei : "Immorali le promesse non mantenibili" : In campagna elettorale, il presidente dei vescovi italiani invita i candidati "alla sobrietà, nelle parole e nei comportamenti. Non sipuò scordare quanto rimanga immorale lanciare promesse che già si sa di non riuscire a mantenere. Altrettanto immorale è speculare sulle paure della gente".

ELEZIONI - Cei ai partiti : fare promesse non mantenibili è immorale : Il presidente della Cei, card. Gualtiero Bassetti, ha invitato i politici alla sobrietà, nelle parole e nei comportamenti. "La campagna elettorale sta rendendo serrato il dibattito, ma non si può ...