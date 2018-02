Elezioni 2018 | scoppia il caso rimborsi per i candidati M5S

Elezioni 2018 - Meloni contestata a Livorno : 'Sono stata aggredita' - : Contro la leader di FdI cori e striscioni mentre passeggiava nella città toscana. Alcune persone hanno lanciato una bottiglietta, sputato e dato calci alla la macchina. "Sono stata insultata, non ho ...

Elezioni Politiche 2018 - Alboresi : 'No al Gentiloni bis ed alla Fornero' Video : Bistrattati da Renzi e dai nuovi dem, gli appartenenti alla sinistra nuda e cruda, allergica ai compromessi dettati dalla UE e da chi identifica il cittadino solo come carne da macello, hanno deciso di allearsi tra loro, con un unico sogno: quello di riportare i “rossi” in Parlamento dopo le prossime Elezioni [Video]. Verso le Elezioni del 4 Marzo: l'intervista al segretario del PCI, Mauro Alboresi Da qualche legislatura non si riesce a ...

Nell’indifferenza dei crotonesi la campagna elettorale per le Elezioni del 4 marzo 2018 : Diciotto giorni d’attesa e poi responso all’urna per sapere quale sarà il nuovo Governo e da quali partiti sarà sostenuto.

Sondaggi Politici Elettorali La7 Elezioni Politiche 2018 : gli ultimi risultati : Le Elezioni Politiche 2018 sono sempre più vicine e i Sondaggi Politici Elettorali risultano essere un argomento sempre più interessante e coerente con quanto potrebbero riservarci gli esiti finali. Di seguito tutte le informazioni aggiornate e gli ultimi risultati basati sulle rilevazioni delle intenzioni di voto del cosiddetto “Sondaggio del lunedì” del TG La7 condotto da Enrico Mentana. Le ultime sui Sondaggi Politici Elettorali di La7 per le ...

Elezioni 2018 - gli sconti su treni e aerei per il voto del 4 marzo - : Le compagnie di trasporto offrono agevolazioni per chi deve tornare nel proprio Comune di residenza in occasione della prossima tornata elettorale: tutte le tariffe speciali previste , LO SPECIALE ...

Sondaggi Elezioni 2018/ Centrodestra - questione di leadership : Berlusconi al 55% ‘triplica’ i voti di Salvini : Sondaggi politici, campagna verso Elezioni 2018: voto proporzionale, M5s al 27% e Renzi in calo sotto il 23%. Analisi, voto coalizioni e situazione Centrodestra(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 12:15:00 GMT)

Elezioni 2018 - Matteo Salvini a Sky TG24 - : Il segretario della Lega ospite di Sky TG24: "Il leader del centrodestra lo decideranno gli italiani, io sono pronto tra un mese a prendere per mano questo paese". SEGUI LA DIRETTA

Elezioni 2018 - la parata di talenti in corsa il prossimo 4 marzo : Durante la Prima Repubblica godevano di grande prestigio i cosiddetti “indipendenti di sinistra”, personaggi d’alto profilo intellettuale insofferenti delle discipline di partito. Agli albori della Terza (ammesso che non si passi alla Quarta nel giro di pochi mesi) stanno facendo capolino i “post-indipendenti di incerta provenienza”. Meno fascinosi ma sempre ascrivibili alla logica del fiore all’occhiello. Per una volta si può cominciare con ...

Elezioni 2018 - M5s avvia verifiche su rimborsi : 'Buco più grande' - : Dopo il caso dei parlamentari Cecconi e Martelli , si teme che il "buco" possa essere più grande del previsto. Il leader Di Maio: "Chi viola le regole è fuori"

Elezioni 2018 - Paola Macchi del M5s : Donne - entrate in politica - : Io quando li sento parlare così, rispondo che caso mai sono loro che devono imparare a rispettare modi diversi di stare al mondo, noi siamo meno perché dobbiamo ancora fare un lavoro su noi stesse, ...

Elezioni 2018 : altro che uomo forte - questa è una campagna di leader zoppi : La campagna per le Elezioni nazionali del 4 marzo presenta un interessante paradosso. Si sostiene da tempo che la comunicazione politica al tempo dei talk show e dei social media favorisca leader carismatici. Inoltre dalla popolazione sembra venire la domanda di un leader forte, volute da otto italiani su dieci secondo un sondaggio pubblicato da Demos l’anno scorso che fece molto scalpore. Eppure a mancare in questa campagna sono proprio i ...