Efficienza della Pubblica Amministrazione | Campania agli ultimi posti in Italia e in

Rifiuti - Assotutela : “Esposto sull’inEfficienza della raccolta a Roma” : “Le segnalazioni di incuria sporcizia, giunte in questi giorni di festa da tanti residenti capitolini, sono il simbolo del fallimento della raccolta Rifiuti nel periodo natalizio. Cassonetti stracolmi e cumuli di immondizie, infatti, sono stati visti in numerose zone della Capitale d’Italia, a dimostrazione che Ama e Comune di Roma non stanno portando avanti quella programmazione e quella pianificazione tanto promesse. Troppe le ...