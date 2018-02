Ecobonus condomini - al via la campagna Enea : Si è tenuto oggi a Roma l'evento 'Bonus condomini 2018: novità e opportunità' organizzato dall'Enea con la partecipazione del Presidente Federico Testa, del Viceministro dell'Economia Enrico Morando

Ecobonus condomini - al via la campagna Enea : Si è tenuto oggi a Roma l'evento "Bonus condomini 2018: novità e opportunità" organizzato dall'Enea con la partecipazione del Presidente Federico Testa, del Viceministro dell'Economia Enrico Morando e dell'amministratore delegato di Iren Massimiliano Bianco. Sono previsti graziwe alll'Ecobonusa condomini oltre 1 milione di interventi e risparmi energetici sino al 60%. L'...

Ecobonus condomini motore di risparmio e crescita. Enea lancia la nuova campagna : ... nel rispetto delle regole europee di bilancio, e consentono di far decollare gli interventi più volte sollecitati da settori importanti della nostra economia", ha dichiarato il Viceministro Morando .

Ecobonus condomini motore di risparmio e crescita. Enea lancia la nuova campagna : ... nel rispetto delle regole europee di bilancio, e consentono di far decollare gli interventi più volte sollecitati da settori importanti della nostra economia", ha dichiarato il Viceministro Morando .

ENEA - il 14 febbraio a Roma evento su Ecobonus condomini : Nella sala conferenze in via Giulio Romano 41, il presidente di ENEA Federico Testa , il viceministro dell'Economia Enrico Morando e l'amministratore delegato del Gruppo IREN Massimiliano Bianco ...

ENEA - il 14 febbraio a Roma evento su Ecobonus condomini : Nella sala conferenze in via Giulio Romano 41, il presidente di ENEA Federico Testa , il viceministro dell'Economia Enrico Morando e l'amministratore delegato del Gruppo IREN Massimiliano Bianco ...

“Ecobonus condomini” : all’ENEA le prime iniziative operative per far decollare il Piano : La legge di Bilancio ha introdotto diverse novità in tema di agevolazioni fiscali per l’efficienza energetica con particolare riferimento all’ecobonus condomini che apre prospettive economiche rilevanti anche per l’occupazione e la riduzione delle bollette. Mercoledì 14 febbraio alle 12 nella sala conferenze ENEA (via Giulio Romano 41), il presidente Federico Testa, il viceministro dell’Economia Enrico Morando e l’amministratore delegato del ...