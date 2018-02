E’ sempre calciomercato | la Sampdoria guarda in casa Inter in vista di giugno

Calciomercato Juventus - Audero convince sempre di più : tre club di Serie A sul portiere : Calciomercato Juventus – Il portiere Audero sta disputando una stagione veramente importante con la maglia del Venezia, la squadra di Filippo Inzaghi è in lotta per i playoff nel torneo di Serie B ed il merito è anche e soprattutto del portiere. L’estremo difensore è di proprietà della Juventus ed i bianconeri sembrano intenzionati a puntarci per il futuro ma anche altri club di Serie A hanno puntato gli occhi su Audero. Si tratta di ...

Calciomercato Napoli/ News - Verdi e Chiesa : due idee sempre di moda (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri: la compagine partenopea non perde di vista il gioiello Chiesa e ripensa a Simone Verdi(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 11:55:00 GMT)

Calciomercato Inter - si stringe per Lautaro Martinez : accordo sempre più vicino - le cifre : Calciomercato Inter – Il mercato dell’Inter si è concluso senza il colpo tanto desiderato da Spalletti e dai tifosi: ovvero quel Javier Pastore che avrebbe potuto aumentare la qualità della rosa nerazzurra. Non solo, il tecnico di Certaldo non avrà a disposizione neanche il centrocampista fisico che aveva richiesto, il Ramires della situazione per intenderci. I tifosi in queste ore si stanno scagliando contro Suning, intanto la ...

Calciomercato Inter/ News - De Vrij non ha ancora rinnovato : nerazzurri sempre all’erta (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra allenata da Luciano Spalletti: la compagine meneghina non perde di vista il centrale di difesa della Lazio, De Vrij(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 11:22:00 GMT)

Calciomercato di gennaio - la Serie A è sempre più ‘povera’ : spesi 20 milioni contro i 470 della Premier! : Il Calciomercato di gennaio che si è appena concluso è stato uno dei più desolanti di tutti i tempi. A farla da padrone è stato lo slogan ‘trattativa saltata’: da Pastore a Verdi, passando per Politano, Cofie, Pinamonti, Ramires e chi più ne ha più ne metta. Morale della favola, la Serie A in questa campagna acquisti invernale ha speso in tutto 20 milioni di euro, ben 450 milioni in bene rispetto alla Premier Legue. Un dato che deve ...

Calciomercato - il saluto dei Pazzini : «Verona sempre nel cuore» : VERONA - " Andar via da Verona è stata una scelta inevitabile, MA, perché c'è un 'ma',devo dire GRAZIE con tutto il mio cuore ai veronesi" . Così, attraverso il proprio profilo Instagram, Silvia ...

Calciomercato Fiorentina - Babacar e un addio sempre più concreto : destinazione a sorpresa : Khouma Babacar continua a trovare pochissimo spazio nella Fiorentina. Anche nella disastrosa partita persa dai viola con il Verona, l’attaccante si è scaldato a lungo ma alla fine non è entrato. Il giocatore potrebbe quindi lasciare il club gigliato in questi ultimi due giorni di mercato. Molte le squadre che hanno effettuato dei sondaggi in queste settimane, ma a sorpresa il club che appare essere in vantaggio è il Sassuolo. La società ...

Dzeko al Chelsea? / Calciomercato Roma - manca l’ok del giocatore - Panucci : il bilancio ha sempre la priorità : Dzeko al Chelsea? Calciomercato Roma, c’è l’intesa fra società, ma manca il sì del giocatore. Il bomber giallorosso non ha ancora trovato l’accordo con i Blues(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 10:20:00 GMT)

Calciomercato Inter/ News - Pastore è sempre più vicino ai nerazzurri (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate al club nerazzurro: Javier Pastore del Paris Saint German è sempre più vicino alla squadra di Luciano Spalletti, filtra ottimismo tra le parti.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 03:40:00 GMT)

Calciomercato Milan/ News - Paletta sempre nel mirino di Squinzi (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: probabile uscite last-minute in casa rossonera, a cominciare dal difensore centrale Gabriel Paletta, che piace al Sassuolo(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 11:35:00 GMT)

Calciomercato Benevento - Bruno Alves sempre più vicino : gli aggiornamenti : Calciomercato Benevento – Quella di domani sarà una giornata importante per il Benevento sia sul campo sia per quanto riguarda il mercato. Il club campano sarà impegnato in casa del Bologna e cercherà di conquistare altri punti per continuare a credere nella salvezza. Nel frattempo il patron Vigorito aspetterà una risposta da parte di Bruno Alves alla proposta che il Benevento ha fatto al difensore portoghese. Come riportato da ‘Sky ...

Calciomercato 2018 gennaio - le trattative. L'Inter si muove sempre per Rafinha : Il calciatore brasiliano, però, dovrebbe comunque restare al Real Sport Clube, squadra della Serie B portoghese. Movimento in uscita per il Benevento . I sanniti, infatti, cedono il centrocampista ...

BELOTTI AL MILAN?/ Calciomercato news - sempre vivo l'interesse anche dell'Atletico Madrid : Andrea BELOTTI al MILAN? Rimane calda l'idea di Calciomercato di vedere il Gallo volare a Milano la prossima finestra estiva. C'è agitazione in casa Torino. (Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 14:52:00 GMT)

Verdi al Napoli/ Calciomercato news - De Laurentiis ai giornalisti : voi sapete sempre tutto... : Verdi al Napoli, Calciomercato news: oggi non è il giorno del sì definitivo. Trovato l'accordo fra Napoli e Bologna, ma non tutto è pronto per l'approdo di Verdi alla corte di Sarri(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 21:55:00 GMT)