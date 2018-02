' E' facile parlare dal divano' | Lo sfogo social di Higuain

Lo sfogo social di Higuain : 'E' facile parlare dal divano' : Roma, 14 feb. , askanews, 'È facile parlare dal divano' . Gonzalo Higuain non ci sta ed affida ai social tutta la sua delusione per il 2-2 contro il Tottenham nell'andata degli ottavi di Champions ...

Anticoncezionali gratuiti? E’ più facile parlare di dio che di contraccezione : C’è una nobile campagna appena partita su change.org sponsorizzata da un gruppo di ginecologhe e ginecologi (ma non solo), che punta a rendere gratuita la contraccezione in Italia. Pillole, anello vaginale, cerotto, preservativi e spirali dovrebbero essere a carico dello Stato e non delle donne, a maggior ragione in un paese come l’Italia dove le pillole Anticoncezionali e le spirali sono le più care d’Europa. La contraccezione ...