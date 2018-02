Dropkick Murphys | i re del Celtic punk americano

Dropkick Murphys - Flogging Molly e Glen Matlock : unica data in Italia il 14 febbraio a Padova : Apertura porte ore 18.30 Glen Matlock ore 19.45 Flogging Molly ore 20.30 Dropkick Murphys ore 22.00 I Dropkick Murphys, continuano il tour che sta portando in giro per i palchi di tutto il mondo la ...