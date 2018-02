Dopo San Valentino arriva San Faustino | auguri a tutti i single | ecco le IMMAGINI

Dopo San Valentino arriva San Faustino : auguri a tutti i single - ecco le FRASI più divertenti da inviare su WhatsApp e Facebook : Il 15 febbraio, il giorno Dopo San Valentino, si ricorda San Faustino: è considerata ormai la Festa dei single, di tutti coloro che, per scelta o per colpa del destino, non cercano la propria metà o non l’hanno ancora trovata. San Faustino è considerata la festa dei “non innamorati” in parte perché è il giorno successivo alla Festa degli innamorati per eccellenza, in parte per il nome Faustino, che deriva dal latino e significa “propizio, ...

Michelle Hunziker Dopo Sanremo : 'Tornata a casa! Ma i miei cavalieri mi mancano'. E posta il video del dietro le quinte : MILANO - dopo il successo di Sanremo , che l'ha vista conduttrice a fianco di Pierfrancesco Favino e del direttore artistico Claudio Baglioni, Michelle Hunziker è tornata a casa. Back Home... @...

Combinata nordica - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Eric Frenzel concede il bis d’oro 4 anni Dopo Sochi. 19° Alessandro Pittin : Quattro anni dopo Sochi 2014, il tedesco Eric Frenzel si conferma campione olimpico della Combinata nordica nella competizione dal trampolino piccolo. Ai Giochi di PyeongChang 2018 il teutonico ha preceduto il giapponese Akito Watabe (argento come nella passata edizione) e l’austriaco Lukas Klapfer. La 10 km gundersen non ha stravolto i valori palesati dopo la prova di salto. Come da previsioni, Frenzel, Watabe e Klapfer si riportavano ...

Elisa Isoardi - la bomba sulla fidanzata di Salvini : Dopo Sanremo - il clamoroso siluro dalla Rai : L'indiscrezione su Elisa Isoardi è di quelle clamorose. A pochi giorni dalla sua trionfale apparizione nel pubblico dell'Ariston per il Festival di Sanremo , con abito sexy che ha fatto girare la ...

Combinata nordica - Olimpiadi PyeongChang 2018 : l’austriaco Rehrl in testa Dopo il salto - Alessandro Pittin fuori dai giochi : Alessandro Pittin non salirà sul podio nella 10 km gundersen di Combinata nordica alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, gara che si svolge dal trampolino piccolo. Il friulano, che esattamente 8 anni fa (era il 14 febbraio) conquistava uno storico bronzo a Vancouver 2010, ha confermato tutte le sue difficoltà nel salto, atterrando ad 89 metri, per un punteggio totale di 77.4. Il 28enne di Cercivento si trova così in 38ma posizione e ...

Dopo la morte di Buddy - Alessandra Amoroso adotta un cane : “Sarà il mio nuovo bambino” : Ad appena due mesi dalla scomparsa del suo caro Buddy, Alessandra Amoroso adotta un cane che ha scelto tra gli ospiti del canile di Bitonto. I fan avevano partecipato al dolore per la perdita del suo amico a quattro zampe, che da poche ore ha un suo erede di colore bianco. L'artista sarebbe arrivata a lui grazie a un annuncio comparso sul web e pubblicato dal canile di Bitonto della Cooperativa Tasha. Alessandra Amoroso ha quindi ...

Nasce il videogioco di Max Gazzè per Alchemaya : la novità Dopo il Festival di Sanremo 2018 : Il videogioco di Max Gazzè arriva dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2018. L'artista ha partecipato all'ultima edizione della kermesse condotta da Claudio Baglioni con La leggenda di Cristalda e Pizzomunno, ma solo in queste ultime ore è arrivata la novità curiosa che riguarda Alchemaya. Gazzè è infatti diventato il protagonista di un videogioco nel quale è imposta una missione da compiere, così come accade nella maggior parte dei ...

Premio RTL a Ermal Meta e Fabrizio Moro per il brano più trasmesso in radio - sorprese in arrivo Dopo Sanremo : “Pensiamo di scrivere qualcosa insieme” : La canzone vincitrice del Festival di Sanremo Non mi avete fatto niente di Ermal Meta e Fabrizio Moro non solo ha trionfato all'Ariston, ma è stata anche la più apprezzata dal pubblico e dalle radio. Secondo i dati dell'Airplay di EarOne, è proprio la canzone vincitrice del Festival la più ascoltata nelle radio italiane, a conferma dell'enorme accoglienza del brano, nonostante le polemiche che ha fatto scaturire nei giorni sanremesi. Per ...

Inter news - multa per Brozovic Dopo gli applausi al pubblico di San Siro : Provvedimento disciplinare per il croato che aveva applaudito sarcasticamente il pubblico di San Siro durante la sostituzione con il Bologna

Pierfrancesco Favino e la dedica a Claudio Baglioni : ecco cosa è accaduto Dopo Sanremo : Finito il Festival di Sanremo , Pierfrancesco Favino ha voluto ringraziare il direttore artistico e conduttore Claudio Baglioni con un messaggio pieno di affetto nei confronti del conduttore della ...

Il messaggio di Fabrizio Moro Dopo la vittoria a Sanremo è un elogio alla forza dell'amore della condivisione : Ha dedicato la vittoria di Sanremo al figlio Libero. Lì, sul palco dell'Ariston, Fabrizio Moro non ha avuto tempo di dilungarsi nei ringraziamenti. Cosa che ha fatto, invece, in un post su Facebook, indirizzato ai fan e a tutti quelli che hanno creduto nella sua avventura. Il messaggio, corredato di foto di fronte allo Stadio Olimpico - dove il cantante si esibirà a giugno - è un vero e proprio inno alla forza della ...

L’instore tour di Ornella Vanoni per Un pugno di stelle - una raccolta di successi Dopo Sanremo 2018 : tutte le date dei firmacopie : Concluso da pochi giorni il Festival di Sanremo, è stato annunciato l'instore tour di Ornella Vanoni a supporto del nuovo album Un pugno di stelle. La cantante milanese si è presentata al Festival con il brano Imparare ad amarsi, insieme a Bungaro e Pacifico, e nella classifica finale ha conquistato il quinto posto. Nonostante non abbia raggiunto il podio, la canzone è stata particolarmente apprezzata, e ha ricevuto comunque il Premio Sergio ...

Ermal Meta e Moro Dopo Sanremo : il gesto di Carlo Conti e altri retroscena : Ermal Meta e Fabrizio Moro si svelano dopo la vittoria a Sanremo 2018: primi messaggi e altri retroscena Ermal Meta e Fabrizio Moro hanno rilasciato una breve intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. I due vincitori di Sanremo 2018 hanno infatti rivelato alcuni particolari dettagli del dopo vittoria. Non appena hanno scoperto di aver […] L'articolo Ermal Meta e Moro dopo Sanremo: il gesto di Carlo Conti e altri retroscena proviene ...