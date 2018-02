Dopo San Valentino arriva San Faustino | auguri a tutti i single | ecco le FRASI più

meteoweb.eu

(Di mercoledì 14 febbraio 2018) Il 15 febbraio, il giornoSan, si ricorda San: è considerata ormai la Festa dei, dicoloro che, per scelta o per colpa del destino, non cercano la propria metà o non l’hanno ancora trovata. Sanè considerata la festa dei “non innamorati” in parte perché è il giorno successivo alla Festa degli innamorati per eccellenza, in parte per il nome, che deriva dal latino e significa “propizio, favorevole”: un aggettivo che ben si presta a nuovi incontri. Per l’occasione,una selezioni didivertenti da condividere sui social per fare gli. Ci sono persone che si sposano per un colpo di fulmine e altre che rimangonoper un colpo di genio. (Peanuts) Cupido va in giro per scoccare le frecce dell’amore: peccato che non abbia mai frequentato la scuola di tiro! La miglior cosa al mondo è sapere come appartenere ...