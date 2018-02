Doping | Froome | fatto nulla di male

Ciclismo - esordio di Chris Froome alla Ruta del Sol : 'Caso Doping? So di non aver fatto nulla di male' : Dopo le polemiche legate al caso doping, emerso nello scorso dicembre, Chris Froome fa il suo esordio nella stagione 2018 alla Ruta del Sol. Il britannico del Team Sky avrà il numero 11: al suo fianco,...

Ciclismo - il caso di Froome : necessità di fare chiarezza sulla vicenda. Il Tribunale antiDoping Uci è più vicino : necessità di fare chiarezza. E’ questo quel che chiedono un po’ tutti sul caso di positività al salbutamolo di Chris Froome. Sostanza rinvenuta nelle urine del campione del pedale britannico nella Vuelta 2017 che ha aperto un dibattito mediatico e non solo sul da farsi tra l’Uci che spinge per un’autosospensione e la Sky che, dal proprio punto di vista, ritiene non vi siano le basi per procedere in questo senso, credendo ...

Ciclismo - Chris Froome simulerà un Grande Giro per difendersi sul caso Doping? Le ultime indiscrezioni : Ci sarebbe una nuova svolta nella strategia difensiva di Chris Froome per dimostrare la sua buona fede in merito all’alto quantitativo di salbutamolo presente nelle sue urine durante l’ultima Vuelta di Spagna. Lo scorso 7 settembre un controllo antidoping evidenziò un valore doppio rispetto al consentito e il britannico rischia una pesante squalifica: dovrà difendersi a Losanna e il Team Sky sta cercando la soluzione migliore per ...

Ciclismo - Chris Froome scatenato in allenamento : 39 ore - 1300km e 17000 metri di dislivello. Pronto per gareggiare - ma il caso Doping… : Chris Froome prosegue i propri allenamenti a Johannesburg (Sudafrica) dove sta seguendo delle tabelle micidiali per rimettersi prontamente in forma ed essere al top in vista della stagione che incomincerà a breve. Il vincitore degli ultimi tre Tour de France attende delle notizie da Losanna in merito alla non negatività al salbutamolo ma la sentenza sembra davvero lontana e c’è la concreta possibilità che il britannico possa tornare in ...

Ciclismo - Chris Froome in gara a inizio febbraio? Il piano del Team Sky - la tabella verso il Giro d’Italia. E la sentenza sul Doping… : Chris Froome potrebbe tornare in gara il 14 febbraio alla Ruta del Sol o alla Volta Algarve. Questo era infatti il programma originario del britannico prima che venisse comunicata la non negatività al salbutamolo e, visto che il Team Sky non lo ha sospeso e considerando che la sentenza di Losanna potrebbe tardare ad arrivare, c’è la seria possibilità di vederlo in gara con una spada di Damocle sopra la sua testa. Come riporta la Gazzetta ...

Doping - Froome si difende : 'Non ho infranto le regole' : TORINO - ' Sono un ciclista professionista, conosco le regole e sono certo: non le ho infrante ': Chris Froome ribadisce la sua tesi, dopo la notizia della sua positività all'ultima Vuelta di Spagna, ...

Froome choc - è Doping Il Tour rischia di perdere un altro re : L'uomo dal respiro corto, trattiene il fiato. Resta senza parole e accusa il colpo. L'uomo forte del ciclismo mondiale china il capo, questa volta non per guardare il computerino posto sul proprio manubrio, ma per raccogliere pensieri e parole.Chris Froome, quattro volte trionfatore al Tour de France e recente vincitore della Vuelta in Spagna, è stato trovato positivo al salbutamolo (un broncodilatatore) durante un controllo antidoping ...

Froome positivo al controllo antiDoping : ecco la reazione di Nibali Video : Chris #Froome fa parlare ancora una volta il mondo del #Ciclismo e questa volta in maniera del tutto negativa. Il corridore britannico infatti è stato trovato positivo ad un controllo antidoping, effettuato il 7 settembre durante lo svolgimento della Vuelta, la grande corsa a tappe della Spagna. La sostanza a cui il corridore è stato trovato positivo è il salbutamolo, presente in un farmaco antiasmatico. Il britannico infatti è noto che soffra ...

Froome positivo al controllo Doping. Lui si difende : 'Curavo l'asma' : La notizia della positività di Froome ha sconvolto il mondo del ciclismo, e la federazione internazionale (Uci) ha già sollecitato ulteriori approfondimenti ed ha chiesto alla squadre del corridore ...

Doping - Nibali sul caso Froome : "Brutta notizia per lo sport" : Il campione italiano sulla positività dell'inglese: "Nessuno mi potrà dare la possibilità di salire sul gradino più alto del podio a Madrid"

Doping Froome - Gli organizzatori della Vuelta chiedono prudenza e aspettano l'esito delle indagini : La notizia del Doping che ha scosso l'intero mondo sportivo con la positività del pluri campione Chris Froom ha costretto gli organizzatori della Vuelta a fare un comunicato ufficiale sulla vicenda. La società Unipublic, proprietaria della corsa ...