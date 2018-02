Donna beve 2 litri di sangue al mese dal marito | amore estremo o vampirismo?

Blastingnews

(Di mercoledì 14 febbraio 2018) Julia Caples, nota anche come Lady Dark Rose, 50 enne della Pennsylvania (stato federato degli Stati Uniti d’America), moglie e madre di due figlie, Alexi (16 anni) ed Ariel (29 anni), afferma di essere “uno dei creatori originali di quella che ora è conosciuta come la comunità dei vampiri in Pennsylvania”. La storia di Lady Dark Rose in effetti, inizia attorno agli anni ’90, quando divenne una “vampire celebrity”. In quel decennio girò vari paesi all’insegna dele del suo culto, partecipando a vari TV Shows ed eventi. Sentì fin da piccola questo suo desiderio, soppresso dai genitori che la costringevano a non guardare spettacoli che coinvolgessero tali tematiche, quando negli anni ’80 iniziò a concretizzare la sua “vocazione” con il suo primo ragazzo: un semplice bacio trasformatosi poi in un morso. Capì che quella era la sua passione, la sua strada. E da li in avanti, ...