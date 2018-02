: 'Un'occasione senza precedenti per ottenere legalmente l'assistenza per morire senza soffrire anche in Italia'… - redazioneiene : 'Un'occasione senza precedenti per ottenere legalmente l'assistenza per morire senza soffrire anche in Italia'… - HuffPostItalia : Sentenza per Marco #Cappato sulla morte di Dj Fabo. Accusa e difesa dalla stessa parte: 'Va assolto' - RaiNews : La Corte d'Assise di Milano ha deciso di trasmettere gli atti alla Consulta affinché valuti la legittimità costituz… -

"Aiutarea morire era un mio,la Corte Costituzionale stabilirà se questo era anche un suo diritto". Cosìcommenta il rinvio alla Consulta degli atti del processo in cui è imputato per aiuto al suicidio.E' "grato" ai giudici per aver "riconosciuto che non c'è stata alcuna alterazione della volontà di Fabiano Antoniani", dj. All'individuo va "riconosciuta la libertà" di decidere "come e quando morire" in forza di principi costituzionali, hanno detto i giudici,enon ha rafforzato il proposito suicidario.(Di mercoledì 14 febbraio 2018)