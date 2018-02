Dj Fabo | processo a Cappato Gli atti finiscono alla Consulta Valutare reato di

Dj Fabo - il processo a Marco Cappato rinviato alla Consulta : La Corte d'Assise di Milano ha deciso di trasmettere gli atti alla Consulta per valutare legittimità costituzionale del reato di aiuto al suicidio

Dj Fabo - il processo a Marco Cappato finisce alla Consulta : Bisogna «trasmettere gli atti alla Consulta affinché valuti la legittimità costituzionale del reato di aiuto al suicidio». Nessuna condanna e nessuna assoluzione. È questa la decisione della Corte d’Assise di Milano per il processo a Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, accusato di istigazione al suicidio per la morte in Svizzera di Fabiano Antoniani, dj Fabo, reso cieco e tetraplegico da un incidente ...

Dj Fabo - Corte : atti processo a Consulta : 15.20 La Corte d'Assise di Milano ha deciso di trasmettere alla Corte Costituzionale gli atti sul processo per la morte di dj Fabo. La Consulta dovrà valutare la legittimità costituzionale del reato di aiuto al suicidio, del quale è imputato Marco Cappato,tesoriere dell'associazione Coscioni, Aveva accompagnato dj Fabo, malato da tempo, in una clinica svizzera per il suicidio assistito, nel febbraio 2017. I pm ne chiedevano l'assoluzione e, in ...

Dj Fabo : attesa la sentenza nel processo a Marco Cappato : L'esponente dei radicali è accusato di aiuto al suicidio per la morte in Svizzera del dj. Tre possibili verdetti: assoluzione, condanna o atti a Consulta -

